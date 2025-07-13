Gumamit ang Zionistang entidad ng bagong hindi karaniwang sandata sa Gaza Strip (+Mga Larawan)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinagawa ng mga eroplanong pandigma ng Zionistang entidad ang isang airstrike na tumarget sa isang bahay ng pamilya sa rehiyon ng Deir al-Balah, sa gitna ng Gaza Strip. Ganap na nawasak ang gusali, at nagresulta ito sa maraming nasawi at sugatan, habang kumalat ang takot sa mga residente sa paligid ng lugar ng pambobomba.
Matapos ang airstrike, namataan ang isang matinding liwanag na sinundan ng makapal na usok mula sa lugar ng pagsabog, bago ito bumuo ng isang bihirang bilog na ulap sa kalangitan na kahawig ng mga singsing—isang tanawin na ikinagulat ng mga residente.
Ilang residente ang nakadokumento ng sandaling ito, at nakakuha ng mga larawan at video na malinaw na nagpapakita ng kakaibang bilog na hugis ng ulap, kulay abong maputi, na umangat sa mataas na bahagi ng atmospera kaagad matapos ang pag-atake.
Ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyong militar sa rehiyon, lalo na sa Deir al-Balah, na sa mga nakaraang linggo ay paulit-ulit na binomba, karamihan ay mga bahay ng sibilyan, na nagdulot ng maraming biktima.
Itinuturo rin sa ulat na mula pa noong ika-7 ng Oktubre 2023, ang Zionistang estado, sa tulong ng Estados Unidos, ay nagsasagawa ng sistematikong pagpatay ng lahi sa Gaza, na nagresulta sa humigit-kumulang 196,000 Palestino na nasawi o nasugatan—kabilang ang karamihan ay mga bata at kababaihan—at mahigit 10,000 nawawala, bukod pa sa daang libong lumikas.
