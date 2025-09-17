Pagbati ni Imam Khamenei sa Pagkapanalo ng Iran sa World Wrestling Championship

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 17 Setyembre 2025, binati ni Imam Sayyid Ali Khamenei ang pambansang koponan ng Iran sa freestyle wrestling sa kanilang tagumpay sa World Championship 2025, at pinuri ang kanilang kamangha-manghang pagsisikap at kahanga-hangang asal.
Sinabi ni Imam Khamenei sa kanyang mensahe:
"Pinapasalamatan ko ang koponan ng wrestling na kampeon sa mundo sa kanilang kamangha-manghang pagsisikap at pagkatapos ay sa kanilang kahanga-hangang asal. Ang kombinasyon ng lakas at espiritwalidad ay lumilikha ng mataas na mga pagpapahalaga. Mabuhay kayo!"
Ang pambansang koponan ng Iran sa freestyle wrestling ay naging kampeon sa mundo pagkatapos ng 12 taon mula sa huling titulo, at ito ang ikalawang pagkakataon na nakuha ng Iran ang kampeonato sa kasaysayan ng mga paligsahan na ito.
