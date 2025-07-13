Islam sa Lupain ng Sumisikat na Araw: Isang Kuwento ng Pamumuhay ng mga Muslim sa Japan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa panahon ng globalisasyon at pagdami ng migrasyon, ang mga hangganang kultural ay lalong nagiging malapit. Isa sa mga malinaw na halimbawa nito ay ang lumalaking presensya ng mga Muslim sa mga bansang may ibang tradisyong panrelihiyon—tulad ng Japan.
Bagama’t ang Islam ay isang relihiyong minorya sa Japan, sa mga nakaraang dekada ay nagsikap ang mga Muslim na magtatag ng kanilang lugar sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga mosque at pagsasagawa ng mga aktibidad panlipunan.
Kasaysayan at Pag-unlad ng Komunidad Muslim sa Japan
Ang komunidad ng mga Muslim sa Japan ay may halos 100 taong kasaysayan. Halimbawa, ang Islamic Mosque sa Kobe ay itinatag noong 1935.
Bago ang dekada 1980, kakaunti lamang ang mga Muslim sa Japan. Ngunit sa panahon ng “bubble economy,” dumami ang mga Muslim mula sa Pakistan, Bangladesh, at Iran na pumasok sa Japan upang magtrabaho sa mga pabrika at maliliit na negosyo.
Nang lumala ang isyu ng mga ilegal na manggagawa, pinatigil ng gobyerno ng Japan ang visa-free entry para sa mga mamamayan ng Pakistan, Bangladesh, at Iran.
Pagkatapos ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1990, ilan sa mga Muslim ay nakakuha ng legal na paninirahan—ang iba ay sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga Haponesa.
Demograpiya at Pamilya
Ayon sa mananaliksik na si Keiko Sakurai, tinatayang may 63,552 Muslim sa Japan noong taong 2000.
Marami sa kanila ay may pamilya na, nagtatrabaho, at ang kanilang mga anak ay pumapasok sa mga paaralang Hapones.
Sa paglipas ng panahon, nabuo nila ang isang pamumuhay bilang mga Muslim sa Japan, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga Hapones na makita ang tunay na buhay ng mga Muslim.
Mosque sa Yokohama at Komunidad
Sa distrito ng Tsuzuki sa Yokohama, ang tunog ng panalangin sa Arabic ay umaalingawngaw tuwing Biyernes.
Mahigit 70 katao mula sa Asia, Africa, at iba pang bahagi ng mundo ang nagtitipon sa mosque na may sukat na 200 metro kuwadrado.
Dati, ang mga Muslim sa Yokohama ay nagdarasal sa mga apartment. Sa Ramadan, nagrereklamo ang mga kapitbahay sa mga pagtitipon, kaya’t tinatawagan ang pulis.
Noong Enero 2006, bumili ang komunidad ng isang gusali para gawing mosque sa halagang 100 milyong yen.
Si Iqbal, isang negosyanteng Pakistani, ay nagsabing: “Kapag walang mosque, parang may kulang sa buhay mo.”
Ang mosque ay hindi lamang lugar ng pagsamba—ito ay sentro ng komunidad: panalangin, pagtuturo ng Qur’an, pagbibigay ng tulong, at pagkakawanggawa.
Pagkakaisa sa Pagpapatayo ng Mosque
Si Muhammad mula sa Sri Lanka ay nagbigay ng halos lahat ng kanyang ipon para sa mosque.
Sa Yokohama, ang mosque ay binuo sa tulong ng mga Muslim mula sa Osaka, Nagoya, Toyama, Niigata, at Hokkaido.
Sa Nagoya, bumili ang mga Muslim ng isang tindahan ng damit at ginawang mosque sa halagang 46 milyong yen.
Mga Manggagawa sa Pabrika
Sa Anjo, Aichi Prefecture, mahigit 300 katao ang dumalo sa mosque tuwing Sabado ng gabi.
Karamihan sa kanila ay mga Indonesian na nasa ilalim ng 3-taong programa ng pagsasanay.
Isa sa mga manggagawa ang nagsabi: “Sinabi ko sa boss ko, hayaan mo akong magdasal—kapalit nito, magtatrabaho ako nang masigasig.”
Sa Japan, bihira ang lugar para sa panalangin sa mga pabrika, kahit tinatanggap ang mga Muslim bilang manggagawa.
Pamilya at Edukasyon
Sa mosque sa Yokohama, may mga batang nag-aaral ng Qur’an, kabilang si Kenji—isang 9-taong gulang na may amang Pakistani at inang Haponesa.
Sa itaas na palapag, may mga kababaihan mula sa Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Sri Lanka, at Japan.
Tinatayang 30% ng mga Muslim sa Japan ay mga Haponesa na nag-Muslim matapos magpakasal sa mga dayuhang Muslim.
Isang ina ang nagsabi: “Noong naging Muslim ako, pakiramdam ko kumpleto na ang buhay ko.”
Pagkilala ng mga Hapones sa Islam
Ayon kay Morita Toyoko mula sa Kobe University, mula dekada 1990 ay lumago ang mga mosque at aktibidad ng mga Muslim sa Japan.
Ngayon, nakikita ng mga Hapones ang tunay na buhay ng mga Muslim—hindi na lamang ito isang banyagang relihiyon.
Pangwakas na Kaisipan
Sa unang tingin, maaaring mukhang kakaiba ang pagtatayo ng mosque ng mga dayuhang manggagawa sa Japan.
Ngunit para sa mga Muslim, ang mosque ay higit pa sa lugar ng pagsamba—ito ay tahanan ng komunidad, edukasyon, pagkakawanggawa, at pagkakakilanlan.
Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsisikap ng mga Muslim sa Japan na mapanatili ang kanilang pananampalataya at mamuhay nang mapayapa sa lipunang Hapones.
