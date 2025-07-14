  1. Home
HTS Forces Inatake ang mga Komunidad ng Druze sa Sweida at Dara’a, Humigit-Kumulang 37 ang Nasawi

14 Hulyo 2025 - 11:11
HTS Forces Inatake ang mga Komunidad ng Druze sa Sweida at Dara'a, Humigit-Kumulang 37 ang Nasawi

Ang mga armadong puwersa na kaalyado ng grupong Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ay nagsagawa ng mararahas na pag-atake laban sa minoryang Druze sa mga lalawigan ng Sweida at Dara’a sa timog-kanlurang Syria, na nagresulta sa hindi bababa sa 37 nasawi, kabilang ang 27 Druze, dalawa sa kanila ay mga bata.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-

Mga Pangunahing Detalye:

- Kinumpirma ng media sa Syria ang matinding sagupaan sa Sweida at Dara’a, na naging sanhi ng pagsasara ng highway ng Damascus–Sweida.

- Ayon sa isang opisyal ng gobyerno ng Syria, nagpadala ng mga yunit ng seguridad ang pamahalaan upang pigilan ang kaguluhan.

- Nanawagan si Gobernador Mustapha al-Bakur ng Sweida sa mga residente na panatilihin ang kalma at suportahan ang pambansang reporma.

- Nanawagan din ang mga relihiyosong lider ng Druze sa Damascus na makialam upang mapanatili ang kaayusan.

Konteksto ng Karahasan:

- Ito ang unang malawakang karahasan sa rehiyon mula noong Abril–Mayo, kung kailan nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng HTS at mga mandirigmang Druze na kumitil ng maraming buhay.

- Mula nang bumagsak ang dating pamahalaan ng Syria, lumalala ang pangamba sa kalagayan ng mga minorya sa ilalim ng pamumuno ni Abu Mohammad al-Jolani ng HTS.

- Ang mga nakaraang sagupaan sa pagitan ng HTS at komunidad ng Druze ay nagdulot ng pag-aalala sa posibleng karahasang sektaryan.

Diplomatikong Pag-unlad:

- Simula noong unang bahagi ng 2025, unti-unting niluwagan ng UK at EU ang mga parusa sa Syria.

- Kamakailan, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng US ang pag-alis ng lahat ng parusa sa rehimen ni Jolani kapalit ng normalisasyon ng ugnayan sa Israel.

- Nangako si Jolani na kilalanin ang estado ng Israel at magpalitan ng mga embahador bago matapos ang 2026.

- Bahagi ng kasunduan ang paglipat ng kontrol sa sinasakop na Golan Heights sa Israel.

…………….

