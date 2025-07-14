HTS Forces Inatake ang mga Komunidad ng Druze sa Sweida at Dara’a, Humigit-Kumulang 37 ang Nasawi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Buod ng Balita: Ang mga armadong puwersa na kaalyado ng grupong Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ay nagsagawa ng mararahas na pag-atake laban sa minoryang Druze sa mga lalawigan ng Sweida at Dara’a sa timog-kanlurang Syria, na nagresulta sa hindi bababa sa 37 nasawi, kabilang ang 27 Druze, dalawa sa kanila ay mga bata.
Mga Pangunahing Detalye:
- Kinumpirma ng media sa Syria ang matinding sagupaan sa Sweida at Dara’a, na naging sanhi ng pagsasara ng highway ng Damascus–Sweida.
- Ayon sa isang opisyal ng gobyerno ng Syria, nagpadala ng mga yunit ng seguridad ang pamahalaan upang pigilan ang kaguluhan.
- Nanawagan si Gobernador Mustapha al-Bakur ng Sweida sa mga residente na panatilihin ang kalma at suportahan ang pambansang reporma.
- Nanawagan din ang mga relihiyosong lider ng Druze sa Damascus na makialam upang mapanatili ang kaayusan.
Konteksto ng Karahasan:
- Ito ang unang malawakang karahasan sa rehiyon mula noong Abril–Mayo, kung kailan nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng HTS at mga mandirigmang Druze na kumitil ng maraming buhay.
- Mula nang bumagsak ang dating pamahalaan ng Syria, lumalala ang pangamba sa kalagayan ng mga minorya sa ilalim ng pamumuno ni Abu Mohammad al-Jolani ng HTS.
- Ang mga nakaraang sagupaan sa pagitan ng HTS at komunidad ng Druze ay nagdulot ng pag-aalala sa posibleng karahasang sektaryan.
Diplomatikong Pag-unlad:
- Simula noong unang bahagi ng 2025, unti-unting niluwagan ng UK at EU ang mga parusa sa Syria.
- Kamakailan, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng US ang pag-alis ng lahat ng parusa sa rehimen ni Jolani kapalit ng normalisasyon ng ugnayan sa Israel.
- Nangako si Jolani na kilalanin ang estado ng Israel at magpalitan ng mga embahador bago matapos ang 2026.
- Bahagi ng kasunduan ang paglipat ng kontrol sa sinasakop na Golan Heights sa Israel.
…………….
328
Your Comment