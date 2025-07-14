Ayatollah Al-Irafi Pinuri ang Papel ng mga Tagapagpahayag sa Pagtataguyod ng Pambansang Katatagan, Pagharap sa Hybrid Warfare, at Pagpapalaganap ng mg

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa konteksto ng mga pinagpalang gawaing pangangaral tuwing buwan ng Muharram, naglabas ng pahayag si Ayatollah Ali Reza Al-Irafi, Direktor ng mga Seminaryo sa Iran, bilang pasasalamat sa mga tagapagpahayag ng seminaryo na nagsagawa ng kanilang tungkulin sa pagpapaalala ng mga halaga ng rebolusyong Husayni.
Mga Pangunahing Pahayag:
Binigyang-diin ni Ayatollah Al-Irafi na ang “layunin ng pag-aaral ng batas ng Islam ay upang bigyang-babala ang sambayanan.”
Pinuri niya ang mga tagapagpahayag sa kanilang pagpapalakas ng pambansang katatagan at pagharap sa hybrid warfare sa pamamagitan ng makabago at malikhaing pamamaraan ng pangangaral.
Nilalaman ng Pahayag:
“Ang mga nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, na may takot sa Kanya at walang kinatatakutan kundi Siya—sapat na ang Diyos bilang tagapagtuos.”
Ipinahayag na ang pamana ng Ashura at ang dakilang rebolusyong Husayni ay patuloy na pinagmumulan ng kamalayan, paninindigan, at paglaban sa pang-aapi sa buong kasaysayan.
Binanggit ang buwan ng Muharram bilang natatanging pagkakataon upang buhayin ang mga walang-kupas na halagang Islamiko, tumindig laban sa kawalang-katarungan, at ilantad ang katotohanan.
Konteksto ng Panahon:
Sa harap ng malawakang digmaan ng mga kaaway laban sa Islamic Republic of Iran, mas malinaw kaysa dati ang kaugnayan ng mga prinsipyo ng Ashura sa jihad para sa katotohanan at jihad ng pagpapaliwanag.
Ang mga araw ng Muharram ay nagsisilbing plataporma para sa pagpapaliwanag sa publiko at pagpapalakas ng diwa ng katatagan laban sa mga kultural at medyang pag-atake, bilang tugon sa panawagan ng Kataas-taasang Pinuno para sa jihad ng pagpapaliwanag.
Pasasalamat at Panawagan:
Pinuri ang mga piling iskolar at kabataang talento ng seminaryo na sumali sa mga pangangaral at gumamit ng makabagong pamamaraan upang labanan ang hybrid warfare.
Ipinahayag ang malalim na pasasalamat sa lahat ng tagapangaral, lalo na sa mga nangungunang talento ng seminaryo, sa kanilang pagpapalaganap ng pag-asa sa lipunan at pag-uugnay ng rebolusyong Ashura sa katatagan ng sambayanang Iranian.
Nagpasalamat sa mga tagapag-organisa ng mga inisyatiba tulad ng “Sentro ng Maliwanag na Pangangaral para sa Hybrid Warfare,” “Kagawaran ng Pangangaral at Kultura,” at “Tanggapan ng mga Talento at Kabataang Mahuhusay.”
Panawagan para sa Hinaharap:
Nais ni Ayatollah Al-Irafi na ang pangangaral ay maging pangunahing prayoridad ng seminaryo, alinsunod sa panawagan ng Kataas-taasang Pinuno sa kanyang mensahe sa sentenaryo ng pagkakatatag ng seminaryo sa Qom.
Nilagdaan ni:
Ali Reza Al-Irafi
Direktor ng mga Islamikang Seminaryo sa Iran
