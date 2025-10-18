Isang kilalang editor sa Israel ang umamin na nakamit ng Hamas ang isang malaking tagumpay, at napilitang tanggapin ng Israel ang isang kasunduang m

Pahayag ni Omri Haim, Editor ng Channel 14 ng Israel
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Omri Haim, editor ng Channel 14 at pinuno ng Arab Desk ng nasabing istasyon, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang malaking tagumpay para sa Hamas. Sa kanyang mga salita.
Konteksto ng Pahayag
Ang pahayag ay ginawa sa gitna ng pagpapatupad ng kasunduang tigil-putukan sa Gaza, matapos ang halos dalawang taong digmaan.
Ayon sa mga ulat, napilitan ang Israel na tanggapin ang mga kondisyon ng Hamas, kabilang ang pagpapalaya ng mga bihag at pagtigil ng mga operasyong militar.
Ang tono ng pahayag ni Haim ay nagpapakita ng pagkabigo at pagkabahala sa loob ng Israel, lalo na sa mga konserbatibong sektor na karaniwang sumusuporta sa matigas na tindig laban sa Hamas.
Reaksyon at Implikasyon
Ang ganitong uri ng pampublikong pag-amin mula sa isang pro-establishment media figure ay bihira at nagpapakita ng lalim ng epekto ng kasalukuyang krisis sa loob ng Israel.
Ipinapahiwatig nito na ang kasunduan ay hindi lamang isang taktikal na hakbang, kundi isang simbolikong pagkatalo sa paningin ng ilan sa loob ng Israel.
Sa kabilang banda, pinapalakas nito ang moral ng Hamas at ng mga tagasuporta ng “Axis of Resistance”, na itinuturing ang kasunduan bilang tagumpay laban sa isang mas makapangyarihang kalaban.
Ang pahayag ni Omri Haim ay isang makasaysayang sandali ng pag-amin mula sa loob ng media ng Israel, na maaaring magbukas ng mas malawak na diskurso tungkol sa direksyon ng patakarang panseguridad ng bansa at ang hinaharap ng tunggalian sa rehiyon.
