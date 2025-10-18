Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Biyernes, sa oras lokal ng New York, naglabas ng pormal na pahayag ang United Nations Security Council (UNSC) bilang tugon sa mga hamon sa seguridad at pamamahala sa Lebanon. Sa nasabing pahayag, ipinahayag ng UNSC ang buong suporta nito sa pamahalaan ng Lebanon sa pagsusumikap nitong ipatupad ang ganap na kontrol at soberanya sa buong teritoryo ng bansa.
Suporta sa Sandatahang Lakas ng Lebanon
Binanggit ng UNSC ang kahalagahan ng Sandatahang Lakas ng Lebanon (Lebanese Armed Forces) sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa mga sensitibong rehiyon, partikular sa timog ng Ilog Litani. Nanawagan ito sa pandaigdigang komunidad na magbigay ng suporta sa LAF, upang matiyak ang epektibo at pangmatagalang presensya ng mga sundalo sa mga lugar na may potensyal na tensyon, lalo na sa hangganan ng Israel.
Pagkilala sa Mga Hakbang ng Lebanon sa Hangganan
Pinuri rin ng UNSC ang kahandaan ng pamahalaan ng Lebanon na tukuyin at iguhit ang mga hangganan nito sa Syria, isang hakbang na mahalaga para sa katatagan ng rehiyon. Ang pagsisikap na ito ay nakikita bilang bahagi ng pagpapalakas ng institusyonal na kapasidad ng estado upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang mga alitan sa hangganan.
Laban sa Smuggling at Ilegal na Kalakalan
Bukod sa usapin ng hangganan, ikinatuwa ng UNSC ang mga hakbang ng Lebanon upang labanan ang smuggling at ilegal na kalakalan. Ang mga aktibidad na ito ay matagal nang nagpapalala sa krisis sa ekonomiya ng bansa at nagdudulot ng panganib sa seguridad. Ang pagtutok ng pamahalaan sa isyung ito ay nakikita bilang positibong hakbang tungo sa reporma at kaayusan.
Konteksto ng Rehiyon
Ang pahayag ng UNSC ay dumating sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, kabilang ang mga epekto ng digmaan sa Gaza, ang papel ng Hezbollah sa timog Lebanon, at ang mga hamon sa ekonomiya at pamamahala sa loob ng bansa. Sa kabila ng mga hamon, ipinapakita ng Lebanon ang determinasyon nitong mapanatili ang kontrol sa sarili nitong teritoryo, at ang suporta ng UN ay mahalaga upang mapalakas ang kapasidad ng estado.
Konklusyon
Ang pahayag ng United Nations Security Council ay isang mahalagang hakbang ng diplomatikong suporta para sa Lebanon, lalo na sa panahon ng matinding hamon sa seguridad, ekonomiya, at pamamahala. Sa pamamagitan ng pandaigdigang suporta sa militar, reporma sa hangganan, at kontra-katiwalian, inaasahang mas mapapalakas ang soberanya, katatagan, at integridad ng Lebanon sa harap ng mga panlabas at panloob na banta.
