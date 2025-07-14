Gobernador ng Qom: Ang pagsabog sa Pardisan ay hindi terorista | Patuloy ang imbestigasyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagkaroon ng malakas na pagsabog ngayong umaga (alas-9:44) sa isa sa mga residential complex sa lugar ng Pardisan sa Qom, na naging sanhi ng pagkakasugat ng 7 residente, kabilang ang 6 na babae at 1 lalaki. Kaagad itong iniulat sa command center ng bumbero, at dumating ang mga bumbero sa lugar sa loob ng mas mababa sa dalawang minuto.
Inihayag ni Akbar Behnamjou, Gobernador ng Qom, na ang pagsabog ay hindi gawa ng terorismo at ito ay sanhi ng tagas ng gas sa isa sa mga unit ng tirahan. Binanggit niya na ang eksaktong dahilan ng pagsabog ay patuloy pang iniimbestigahan at ang pinal na ulat ay ilalabas sa lalong madaling panahon.
Bukod sa pagkasira ng unit kung saan nagmula ang pagsabog, nagdulot ito ng pinsala sa ilang kalapit na unit at ilang mga sasakyan na nakaparada sa loob ng compound. Patuloy ang mga operasyong pangkaligtasan at pagsusuri ng mga eksperto na isinasagawa ng mga emergency at firefighting team.
................
328
Your Comment