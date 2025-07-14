Konteksto ng Global na Krisis
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang serye ng mga agresibong hakbang ng US at Israel laban sa Iran—lalo na ang pag-atake sa mga nuclear sites, pagsiklab ng digmaan sa Gaza, at patuloy na unilateral na parusa—ay nagsisilbing katalista sa mas malalim na pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Sa harap ng mga ito, lumilitaw ang BRICS bilang alternatibo sa hegemonikong pamumuno ng Kanluran.
Paglawak ng Panawagan para sa Multilateralismo
Ang summit ng BRICS sa Brazil ay hindi lamang economic forum; ito ay larangan ng paglaban sa dominasyon ng iisang panig (unilateralism). Nanawagan ang mga kasaping bansa para sa:
- Rehistro ng mga bagong institusyong pandaigdig tulad ng New Development Bank.
- Pagsasantabi sa dolyar bilang sentral na pera ng kalakalan.
- Reporma sa UN at IMF, upang bigyang puwang ang tinig ng Global South.
- Pagpapalakas ng teknolohikal, pangkalusugan, at pangkapaligirang kooperasyon sa labas ng pamamayani ng US at EU.
Pagkondena sa Agresyon sa Iran
Hindi na tahimik ang mundo sa harap ng karahasan ng US at Israel:
- Tinuligsa ng BRICS ang pag-atake bilang paglabag sa pandaigdigang batas at soberanya.
- Ipinahayag ang suporta sa karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili.
- Kinondena ang pagkakait ng tulong sa Gaza at panawagan ng walang-kondisyong tigil-putukan.
Ito ay pagkakaisa ng mga bansang matagal nang isinantabi, na ngayon ay gumuguhit ng bagong pandaigdigang direksyon.
Tungo sa Multipolar na Balanse
Sa pagbabago ng tono sa BRICS summit, makikita ang mga sumusunod na implikasyon:
- Ang dominasyon ng Western-oriented institutions ay unti-unting kinakalaban.
- Ang politikal na impluwensya ng mga bansang umuunlad (developing countries) ay tumitibay.
- Ang pakikipagtulungan sa labas ng tradisyonal na alyansa ay nagpapalakas ng boses ng mga bansang mahihina sa nakaraan.
Simbolismo at Bagong Landas
Ang pagsuporta sa Iran ay hindi simpleng pagtanggap—ito ay simbolismo ng pagsilang ng isang pandaigdigang koalisyon laban sa pamimilit ng Kanluran. Sa ilalim ng panawagan para sa diplomasya, legalismo, at mutual respect, tinutuligsa ng BRICS ang lumang kaayusan at nagtatayo ng bagong landas tungo sa kapayapaan, katarungan, at balanseng kapangyarihan.
