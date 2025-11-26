Nanawagan ang namumunong partido ng Venezuela sa isang pambansang demonstrasyon na may dalang walong-bituwang watawat at ang tabak ni Bolívar

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inanunsyo ni Diosdado Cabello, Unang Pangalawang Tagapangulo ng United Socialist Party of Venezuela (PSUV), ang pagsasagawa ng isang malakihang pambansang demonstrasyon na sabay-sabay idaraos sa lahat ng estado at uugnayin sa pamamagitan ng video conference. Binigyang-diin niya na ang pambansang kilusang ito, na nagtatampok ng mga simbolong Bolivarian gaya ng tatlong-kulay na watawat na may walong bituin at ang tabak ni Simón Bolívar, ay isinasagawa upang ipagtanggol ang soberanya at palakasin ang rebolusyonaryong pagkakaisa ng mamamayan.
Sa naturang pagpupulong, binigyang-halaga ang pangangailangan ng disiplinadong organisasyon, malawakang mobilisasyon ng publiko, at matatag na pagtindig laban sa panlabas na presyon, lalo na sa mga mapanlabang hakbang ng Estados Unidos. Kasabay nito, inihayag ni Delcy Rodríguez na ang mga alegasyong kaugnay sa “Cartel de los Soles” ay bahagi ng isang bagong kampanyang sikolohikal laban sa pamahalaang Bolivarian. Ipinahayag naman ng PSUV na ang tunay na lakas ay nasa kapasyahan at aktibong presensya ng sambayanan.
