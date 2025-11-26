  1. Home
26 Nobyembre 2025 - 21:48
News ID: 1754562
2,500 trak mula sa Iran ang naantala nang 110 araw sa hangganan ng Afghanistan dahil sa mga patakaran ng Taliban!

Mahigit tatlong buwan na ang nakalipas mula nang biglaang baguhin ng Taliban ang pamantayan sa fuel, at hanggang ngayon ay humigit-kumulang 2,500 trak ng Iran ang nananatiling nakabinbin sa mga hangganan ng Dogharoon at Milak

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mahigit tatlong buwan na ang nakalipas mula nang biglaang baguhin ng Taliban ang pamantayan sa fuel, at hanggang ngayon ay humigit-kumulang 2,500 trak ng Iran ang nananatiling nakabinbin sa mga hangganan ng Dogharoon at Milak—isang walang-kapantay na pagkaantala na naganap dahil sa hindi inaasahang pagbababa ng pinahihintulutang antas ng sulfur sa diesel, na nagresultang maipit ang libu-libong kargamentong pang-eksport ng Iran.

Habang nagdudulot ang desisyong ito ng matinding pagkalugi sa mga negosyanteng Iranian, mabilis namang napunan ng Turkmenistan at Uzbekistan ang puwang ng Iran sa $3 bilyong merkado ng Afghanistan sa pamamagitan ng pagbebenta ng fuel na tumutugon sa bagong pamantayan, kaya’t mabilis ding lumalawak ang kanilang bahagi sa merkado.

.......

328

