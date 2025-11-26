2,500 trak mula sa Iran ang naantala nang 110 araw sa hangganan ng Afghanistan dahil sa mga patakaran ng Taliban!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mahigit tatlong buwan na ang nakalipas mula nang biglaang baguhin ng Taliban ang pamantayan sa fuel, at hanggang ngayon ay humigit-kumulang 2,500 trak ng Iran ang nananatiling nakabinbin sa mga hangganan ng Dogharoon at Milak—isang walang-kapantay na pagkaantala na naganap dahil sa hindi inaasahang pagbababa ng pinahihintulutang antas ng sulfur sa diesel, na nagresultang maipit ang libu-libong kargamentong pang-eksport ng Iran.
Habang nagdudulot ang desisyong ito ng matinding pagkalugi sa mga negosyanteng Iranian, mabilis namang napunan ng Turkmenistan at Uzbekistan ang puwang ng Iran sa $3 bilyong merkado ng Afghanistan sa pamamagitan ng pagbebenta ng fuel na tumutugon sa bagong pamantayan, kaya’t mabilis ding lumalawak ang kanilang bahagi sa merkado.
.......
328
Your Comment