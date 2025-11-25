Nilagdaan ni Trump ang Executive Order laban sa Muslim Brotherhood

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nilagdaan ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, ang isang executive order laban sa Muslim Brotherhood, kung saan ilang sangay nito ay isinama sa listahan para sa pagsusuri bilang “mga dayuhang organisasyong terorista.”
Sa pamamagitan ng pagpirma sa nasabing executive order, inutusan ni Trump ang mga kalihim ng Ugnayang Panlabas at Pananalapi na magsumite ng ulat kung ang mga partikular na sangay ng Muslim Brotherhood—kabilang ang mga sangay nito sa Lebanon, Egypt, at Jordan—ay dapat ituring bilang mga dayuhang organisasyong terorista.
Itinatakda rin ng executive order na ito na ang mga ministro ay magsagawa ng kaukulang aksyon sa loob ng 45 araw mula sa paghahain ng ulat.
Kabilang sa mga layunin ng utos na ito, ayon sa pahayag, ay ang “pagtatapos sa anumang banta na maaaring idulot ng mga nasabing sangay sa mga mamamayang Amerikano at sa pambansang seguridad ng Estados Unidos.”
.......
328
Your Comment