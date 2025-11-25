Matinding Pagbatikos mula sa mga Muslim na Senador laban sa Panggigising at Panunuligsa sa Pagsusuot ng Takip-sa-Mukha sa Senado ng Australia

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mariing kinondena ng mga Muslim na senador ng Australia—kabilang sina Fatima Payman at Mehreen Faruqi—kasama ang Federation of Islamic Councils of Australia, ang hakbang ni Pauline Hanson, isang ekstremistang kanang senador, nang pumasok ito sa bulwagan ng Senado na nakasuot ng burqa.
Inilarawan nila ang ginawa bilang nakasasakit, nakapupukaw ng tensyon, at tahasang kontra-Muslim.
Isinagawa ni Hanson ang naturang demonstratibong aksyon bilang protesta sa pagkakabasura ng kanyang panukalang batas upang ipagbawal ang burqa at ang mga uri ng pagsuot ng takip-sa-mukha.
Ngunit humarap siya sa isang bihirang matinding tugon: suspindihin siya ng Senado ng Australia sa parehong araw, at sa pamamagitan ng isang ipinasa na resolusyon, ipinagbawal siyang dumalo sa pitong susunod na sesyon—isa sa pinakamabibigat na parusang parliyamentaryo sa mga nakaraang taon.
