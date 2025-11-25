Ipinapalit ng Saudi Arabia ang Enerhiya mula sa Langis tungo sa Kapasidad na Pangkalkula / Layunin: Maging Ikatlong Pandaigdigang Sentro ng Artipisyal

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kasabay ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis, nagpapatupad ang Saudi Arabia ng isang programang inilaan upang ilipat ang bahagi ng enerhiya mula sa langis at gas patungo sa pagpapaunlad ng mga data center at mga imprastruktura ng artipisyal na intelihensiya.
Kabilang sa mga proyektong ito ang pagtatayo ng DataVolt, isang data center na nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar, at ang pagpapalawak ng kapasidad sa pagpoproseso ng kompanyang Humain.
Ayon sa mga analista, ang estratehiyang ito ay isang pagtatangka upang gawing serbisyong pangkalkula at digital ang konsumo ng enerhiya sa loob ng bansa—isang hakbanging hinuhubog ng rehiyonal at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng teknolohiya—bagama’t nananatiling hindi tiyak ang kalalabasan o tagumpay nito.
