Inaugurasyon ng Kauna-unahang Sentro ng Pagsamba ng mga Shia Ismaili sa Estados Unidos

Binuksan sa lungsod ng Houston, Texas ang kauna-unahang sentro ng Ismaili sa Estados Unidos matapos ang pitong taon ng konstruksyon.
Ang kompleks, na idinisenyo ni Farshid Moussavi, isang Iranian-American na arkitekto at propesor sa Harvard University, ay gumagamit ng minimalistang estilo, triangular na heometriya, at pino at eleganteng pag-iilaw upang makalikha ng isang payapa at makabagong espasyo.
Kasama sa bagong sentro ang isang column-free na jamaatkhana na may dalawang patong na aluminum na bubong at espesyal na ilaw na nagpapakita ng direksyon ng qibla sa pamamagitan ng isang makitid na sinag ng liwanag.
Ang mga harding nakapaligid dito ay dinisenyo batay sa inspirasyon mula sa mga tradisyunal na harding Islamiko, at ginamitan ng mga katutubong halaman ng Texas, bilang simbolo ng malalim na pag-uugat ng humigit-kumulang 40,000-kataong komunidad ng mga Ismaili sa lungsod.
