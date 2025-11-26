Pagsisimula ng malawakang operasyon ng hukbong sandatahan ng Israel sa Kanlurang Pampang

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inilunsad ng hukbong sandatahan ng Israel, katuwang ang Shabak (Israeli Security Agency), ang isang malawakang operasyon sa hilagang mga rehiyon ng Kanlurang Pampang—isang operasyong tatagal nang ilang araw na tumatarget sa limang nayon, kabilang ang Tammun at Tubas, at sinasabayan ng ipinatupad na curfew mula sa mga unang oras ng madaling-araw.
Pagkatapos ng pansamantalang paghinto ng labanan sa Gaza, tumaas ang tindi ng mga pag-atake sa Kanlurang Pampang, at muling ipinatutupad ang mga patakarang katulad ng sa Gaza. Dahil dito, libu-libong Palestino mula sa tatlong kampo ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan—isang hakbang na itinuturing ng mga tagamasid bilang hayagang paglabag sa pandaigdigang batas.
