Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng pahayagang Haaretz ang pagpapakamatay ng isa pang sundalong Israeli.
Sumulat ang pahayagan: Isang sundalo mula sa Airborne Brigade, ang nagtangkang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili.
Nagpakamatay ang sundalo sa isang base ng hukbo sa timog.
Mas maaga noong Lunes, ang Israeli sources ay nag-ulat, na may isa na naman ang sundalong Israeli ay nagpakamatay sa isang barracks sa hilaga ng mga teritoryo.
Ang mga pinagmumulan ng Israel ay nag-ulat din noong Biyernes: Ang bangkay ng isang 30-taong-gulang na sundalong Israeli, na binaril patay angh kanyang sarili ay natagpuan sa lugar ng "Kfar Tabwah" sa West Bank.
Ang Zionistang media outlet na "Hadshot Lelo Tsenzura" ay sumulat na ang sundalo ay nagpakamatay siya.
Ayon sa mga mapagkukunan ng Zionista, mula nang magsimula ang digmaan laban sa Gaza Strip noong Oktubre 7, 2023 (15 Mehr 1402), 44 na mga sundalong Zionista ang nagpakamatay at nagbigting sarili dahil sa mga sakit di’ umano sa pag-iisip na dulot ng digmaan.
