Mga Manggagawa sa Daungan ng Greece | Pinigilan ang Pagpapadala ng Kalakal sa Israel

Noong Lunes, pinigilan ng mga manggagawa sa pantalan ng Piraeus sa Greece ang pagbaba ng kargamento ng militar na bakal na nakatakdang ipadala sa mga teritoryong sinasakop ng Israel.
Detalye ng Protesta
Isinagawa ang pagtitipon sa mga pier 2 at 3 ng pantalan.
Dumalo ang mga miyembro ng unyon, mga aktibistang pro-Palestine, mga grupong makakaliwa, at mga mambabatas mula sa Communist Party of Greece (KKE).
Ipinahayag nila na hindi nila pahihintulutan ang pantalan na maging base ng suporta sa pamamaslang ng mga Palestino.
Pahayag ng Lider ng Unyon
Ayon kay Markos Bekris, pinuno ng unyon ng mga manggagawa sa pantalan:
“Hindi namin pahihintulutan na ang pantalan na ito ay maging base ng Amerika, NATO, o European Union.” “Layunin naming pigilan ang pagbaba ng kargamento at ang pagpapadala ng nakamamatay na kargamento sa Israel.” “Hindi namin dudungisan ang aming mga kamay sa dugo. Hindi kami magiging kasabwat, ni target ng paghihiganti.”
Ang kilos-protesta ay bahagi ng mas malawak na kilusan sa Europa na tumututol sa pagpapadala ng armas sa Israel sa gitna ng patuloy na krisis sa Gaza.
