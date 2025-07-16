Espesyal na Ulat ng UN: Inakusahan ng “Anti-Semitismo” at “Pagsuporta sa Terorismo” ang Tagapag-ulat Dahil sa Pagbubunyag ng Katotohanan sa Gaza + Vid

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Francesca Albanese, Espesyal na Tagapag-ulat ng United Nations para sa mga teritoryong Palestino, ay isinailalim sa parusa ng pamahalaan ng Estados Unidos matapos niyang ilantad ang mga ulat tungkol sa genocide sa Gaza at ang papel ng ekonomiya ng Israel sa pagpapatuloy ng okupasyon.
Mga Paratang at Parusa
Inakusahan siya ng “anti-Semitismo” at “pagsuporta sa terorismo” dahil sa kanyang ulat na tumutuligsa sa mga krimen ng Israel sa Gaza.
Ipinagbawal ang kanyang pagpasok sa U.S. at maaaring ma-freeze ang kanyang mga ari-arian doon.
Tinawag niya ang mga hakbang ng Amerika bilang “taktikang mafia” at iginiit na hindi siya titigil sa paghahanap ng hustisya.
Reaksyon ng Pandaigdigang Komunidad
Tinuligsa ng mga eksperto sa karapatang pantao at mga organisasyon tulad ng Amnesty International ang parusa bilang “mapanganib na hakbang” laban sa kalayaan ng UN reporters.
Ayon sa UN, ang mga tagapag-ulat tulad ni Albanese ay dapat may proteksyon at kalayaan upang magsalita nang walang takot sa paghihiganti.
Nilalaman ng Ulat
Sa kanyang ulat, tinukoy niya ang higit sa 60 kumpanya—kabilang ang Microsoft, Alphabet, Amazon, at Palantir—na umano’y nakikinabang sa okupasyon at karahasan sa Gaza.
Tinawag niya ang ekonomiya ng Israel bilang “ekonomiyang genocide” na nakaugat sa kita mula sa digmaan, surveillance, at rekonstruksyon.
Paninindigan ni Albanese
Patuloy niyang tinutuligsa ang Israel bilang responsable sa “isa sa pinakamalupit na genocide sa makabagong kasaysayan.”
Tinukoy niya ang Gaza bilang “pinakamalaking kampo ng sapilitang paggawa sa ika-21 siglo.”
