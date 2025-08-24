Video Sandali ng Pagbagsak ng Misyel ng Israel sa Isang Gusali sa Deir al-Balah

24 Agosto 2025 - 11:38
News ID: 1719772
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naganap ang pag-atake matapos ipahayag ng Israel na sinimulan na nito ang unang yugto ng operasyon para sakupin ang lungsod ng Gaza. Inihayag ng rehimeng Zionista na tatawagin nito ang 60,000 reserbang sundalo para sa operasyong ito. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan sa Gaza, mahigit sa 62,000 Palestino na ang nasawi mula nang magsimula ang digmaan ng Israel sa Gaza. ………… 328
