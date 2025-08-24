Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Channel 12 ng Israel, maraming mga kabataang Hudyo mula sa sektang Haredim ang nagbabalak na maglakbay, ngunit sila ay umiiwas sa sapilitang serbisyo militar. Bilang tugon, plano ng hukbong Israeli na magpadala ng malaking bilang ng mga pulis-militar sa Ben Gurion Airport upang arestuhin ang mga umiiwas sa tungkulin.
Mahigit 40,000 Haredim ang inaasahang pupunta sa lungsod ng Uman sa Ukraine upang ipagdiwang ang Bagong Taon ng mga Hudyo at bisitahin ang libingan ni Rabbi Nachman, isang taunang tradisyon para sa mga debotong Hudyo.
Ayon sa ulat, ang mga lalabag na may higit sa 540 araw ng pag-iwas ay ipapadala sa pulis-militar para sa proseso ng sapilitang enlistment, habang ang iba ay maaaring makulong.
Paglala ng tensyon: Ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng galit sa komunidad ng Haredim. Nagbabala si Rabbi Lando, isang kilalang lider ng mga institusyong pangrelihiyon, na kung pipilitin ang mga estudyante ng Torah sa serbisyo militar, “guguluhin nila ang mundo sa buong lakas at sigasig nila”.
Ang Haredim ay bumubuo ng humigit-kumulang 13% ng populasyon ng Israel, at matagal nang tumatanggi sa serbisyo militar sa kadahilanang nais nilang italaga ang kanilang buhay sa pag-aaral ng Torah. Sa loob ng mga dekada, nakakaiwas sila sa enlistment sa pamamagitan ng mga deferment hanggang sa maabot ang edad ng exemption na 26 taon.
