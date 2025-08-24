🎥 Video Mga Larawang Balita ukol sa mga Pangyayari sa Mundo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang koleksyon ng mga video na nagpapakita ng mahahalagang kaganapan sa buong mundo—mula sa mga digmaan at krisis pampulitika hanggang sa mga pagbabago sa lipunan at relihiyon. Narito ang ilan sa mga halimbawa.
1. Pandaigdigang Balita
Isang video na naglalahad ng mga pangunahing balita sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga tensyon sa Gitnang Silangan at mga pagbabago sa rehiyon ng Kurdistan.
2. Relasyon ng mga Bansang Arabo at Israel
Tampok ang mga hakbang ng ilang bansang Arabo na lumalapit sa Israel, habang ang mga grupo tulad ng Houthi ay nagpapahayag ng pagtutol.
3. Pagtaas ng Alitan sa Gitnang Silangan
Dokumentado ang mga pag-atake ng Houthi sa Tel Aviv gamit ang mga makapangyarihang sandata, at ang reaksyon ng mga pandaigdigang lider.
4. Pagsusuri ng mga Pandaigdigang Diyaryo
Paano tinatalakay ng mga pangunahing diyaryo sa mundo ang mga kaganapan sa Gitnang Silangan, kabilang ang papel ng Qatar at iba pang bansa.
5. Live na Pagsubaybay sa Balita
Isang komprehensibong video na nagbibigay ng live na update sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo.
6. Tensyon sa pagitan ng Israel at Iran
Pagtalakay sa posibleng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at ang paghahanda ng Amerika sa mga posibleng senaryo.
