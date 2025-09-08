Pangulo ng Hukbong Sandatahan ng Yemen, Nangako ng Matinding Ganti sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Mohammed Al-Ghamari, Punong Heneral ng Hukbong Sandatahan ng Yemen, na ang pag-atake ng Israel sa Sanaa ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Idinagdag niya na patuloy na susuportahan ng Yemen ang Gaza anuman ang sakripisyo o antas ng atake.
Ang pahayag ay sumunod sa isang ulat ng Israel tungkol sa tangkang pagpatay kay Al-Ghamari at Defense Minister Mohammed Al-Atifi sa isang aerial strike sa kabisera ng Yemen.
Ayon sa Israel, target nito ang isang pulong ng mga lider ng Houthis base sa “precise intelligence”, ngunit itinanggi ng Houthi leadership na may na-target na lider sa Sanaa.
Pangunahing punto mula sa pahayag ni Al-Ghamari at iba pang opisyal:
Ang escalation ng Israel laban sa Yemen at Gaza ay tanda ng kahinaan, hindi lakas.
Nangako ng katulad na paglaban at pagpaparusa sa Israel bilang tugon sa atake.
Pinuri ang tibay ng mga Palestino sa Gaza at ang matatag na suporta ng mamamayan sa Yemen sa loob ng dalawang taon.
Itinanggi ng ilang lider ng Houthi, kabilang sina Mahdi Mashat at Hazam Al-Asad, ang mga ulat na may namatay na lider sa pag-atake, at itinuturing itong patunay ng kabiguan militar at intelihensiya ng Israel.
Ayon sa eksperto sa seguridad Dr. Ali Al-Dhahab, may limang dahilan kung bakit hindi kayang patayin ng Israel ang mga lider ng Houthi:
Layo ng 2000 km mula sa Israel patungong Yemen.
Mataas na gastos ng aerial operations.
Limitadong intelihensiya tungkol sa kinaroroonan ng mga lider.
Estruktura ng Houthi na dispersed at lihim ang mga lider.
Mahigpit na kontrol ng Houthi sa kanilang nasasakupan.
Sa kabuuan, ipinapakita ng mga pahayag na hindi natitinag ang Houthi at handang tumugon sa anumang agresyon mula sa Israel.
……………
328
Your Comment