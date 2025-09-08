Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayagang Siyonista na Marker ay umamin sa pagkatalo ng Tel Aviv laban sa Yemen at sa kahanga-hangang paglaban ng mga mamamayan nito.
inamin ng pahayagang Siyonista na Marker na patuloy na nagtatagumpay ang mga Yemeni sa pagpaparalisa ng ekonomiya ng rehimeng Siyonista kahit makalipas ang dalawang taon.
Nakasaad sa ulat na bigo ang magastos na mga pag-atake ng rehimeng Siyonista laban sa Yemen. Hindi lamang natigil ang mga operasyon ng mga Yemeni kundi naparalisa pa ang dalawang paliparan at ang pantalan ng Eilat.
Dagdag pa ng Marker: Ang pag-atake ng drone ng Yemen laban sa Ramon Airport ay nagpapakita ng pagkabigo ng estratehiya ng rehimeng Siyonista laban sa bansang ito. Patuloy na tumatakas patungo sa mga kanlungan ang mga Siyonista. Sinumang nais makita ang tagumpay ng mga Yemeni ay dapat tumingin sa pantalan ng Eilat — doon nila napilitang tumakas ang milyun-milyong Siyonista.
Ayon pa sa ulat, tanging ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza ang maaaring pumigil sa mga operasyon ng mga Yemeni. Napakataas ng kanilang lakas ng pagtitiis. Noong 2015, inatake sila ng Saudi Arabia at United Arab Emirates; isang atakeng inaasahang matatapos sa loob ng dalawang linggo. Subalit makalipas ang sampung taon, napilitang umurong ang mga bansang iyon nang matanto nilang sila ay nalubog sa kumunoy.
