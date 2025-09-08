Ganap na Eklipse ng Buwan sa Kalangitan ng Iran; Mula sa Pambihirang Kaganapang Pangkalangitan Hanggang sa mga Usap-usapan sa Social Media

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ganap na eklipse ng buwan sa kalangitan ng Iran; mula sa pambihirang kaganapan hanggang sa mga usap-usapan sa social media.
Sa Linggo, ika-16 ng Shahrivar 1404 (7 Setyembre 2025), makakakita ang kalangitan ng Iran ng isang pambihira at kamangha-manghang kaganapan: ganap na eklipse ng buwan. Ang kahanga-hangang kaganapang ito sa kalawakan ay isang natatanging pagkakataon upang masaksihan ang kadakilaan at kahanga-hangang kaayusan ng paglikha. Samantala, itinuring ng isang iskolar ng relihiyon ang nasabing pangyayari bilang tanda ng kapangyarihan ng Diyos, kasabay ng pagtanggi sa mga pamahiin at usap-usapan sa social media, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagsamba at pagninilay sa mga sandaling ito.
Noong Linggo, ika-16 ng Shahrivar 1404 (7 Setyembre 2025), masasaksihan ng mga mamamayan ng Iran at malaking bahagi ng mga kontinente ng Asya at Oceania ang isang pambihirang pangyayari sa kalawakan. Ito ay ang ganap na eklipse ng buwan na, dahil sa pagiging mapulang kulay nito habang natatakpan, ay tinatawag ng marami bilang “dugong buwan.” Gayunpaman, may ilang mga mapagsamantala sa social media na ginagamit ang pagkakataon upang ipalaganap ang paniniwalang malas o masama ito at magdulot ng takot sa mga tao.
Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Hojjatoleslam Javad Heydari, isang dalubhasa sa teolohiya at paniniwala mula sa National Center for Answering Religious Questions, ang mga dimensyon ng kaganapan mula sa pananaw na pang-agham at pang-relihiyon.
Aniya, sa kasaysayan, ang biglaang pagdilim ng buwan o araw ay itinuturing na tanda ng galit ng Diyos, at anumang kasawiang naganap pagkatapos ay ikinakabit sa eklipse. Ngunit sa kasalukuyan, sa tulong ng kaalaman ng tao at mga turo ng paaralan ng AhlulBayt (as), naunawaan natin na ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng kagandahan at kaayusan ng kalikasan, at wala silang kinalaman sa anumang trahedya.
Batay sa mga salaysay ng mga Imám (as), gaya ng nakasaad sa aklat na Bihar al-Anwar, ang eklipse ng buwan at araw at iba pang natural na pangyayari gaya ng lindol ay binanggit bilang mga tanda upang takutin at gisingin ang tao upang maging mas mapitagan at umiwas sa kasalanan.
Dagdag pa niya, dahil ang eklipse ay kabilang sa mga tanda ng Diyos, ipinag-uutos ang pagdarasal ng Salat al-Ayat kapag ito ay nagaganap. Aniya, upang malabanan ang mga takot at pangamba na pinalalaganap ng ilan, maaaring magbalik ng kapanatagan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, pagbibigay ng kawanggawa, at pagbasa ng mga banal na talata mula sa Qur’an.
Sa huli, tinanggihan niya ang lahat ng usap-usapan sa social media at binigyang-diin na, batay sa masusing pagsusuri ng Qur’an at Hadith, walang batayang rasyonal, siyentipiko, o relihiyoso na nagsasabing ang panahon ng eklipse ng buwan ay malas o magdadala ng digmaan at pagdanak ng dugo.
…………..
328
Your Comment