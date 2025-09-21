Ayatollah Isa Qassim Humiling sa Pakikialam ng mga Arabo sa Krisis sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matindi ang pagbatikos ni Ayatollah Sheikh Isa Qassim, kilalang Shia cleric ng Bahrain, sa humanitarian crisis sa Gaza, at sinisi ang ilang gobyernong Arabo at Muslim sa pagpapahintulot sa mga krimen ng Israel.
Mga Pangunahing Punto:
Sitwasyong Humanitarian: Inilarawan niya ang Gaza bilang nasa malubha at nakakabiglang sitwasyon dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel, kung saan ang mga sibilyan—lalo na ang kababaihan at mga bata—ang pinakabiktima.
Batikos sa mga Rehiyonal na Gobyerno: Inakusahan ni Ayatollah Qassim ang ilang Arabo at Muslim na estado na:
Nagbibigay ng suporta at kagamitan sa Israel,
Pinipigilan ang mga kilusan ng paglaban sa kanilang sariling bansa,
Nagsasagawa ng malupit na kampanya laban sa Islam.
Babala: Binigyang-diin niya na ang katahimikan at pakikialam ng mga gobyernong ito ay magpapalala sa pagdurusa ng mga Palestino at magpapalala sa humanitarian crisis.
Bilang ng Mga Biktima:
Hindi bababa sa 65,208 Palestino ang namatay (kadalasang kababaihan at bata)
166,271 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza
Internasyonal na Legal na Aksyon:
Noong Nobyembre 2024, naglabas ang ICC ng arrest warrants laban kay Israeli PM Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant dahil sa mga krimen ng digmaan at krimen laban sa sangkatauhan.
Haharapin din ng Israel ang isang kasong genocide sa ICJ kaugnay ng kanilang kampanya militar sa Gaza.
Ipinapakita ng pahayag na ito ang lumalaking pagkadismaya sa rehiyon sa kawalang aksyon ng mga bansa sa Arabo sa gitna ng lumalalang panliligalig ng Israel sa Gaza.
