Itinalaga ang 776,000 Metro Kuwadrado ng Mga Wakaf sa Qom para sa Pampublikong Serbisyo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Pangulo ng Legal at Registry Department ng Wakaf ng Lalawigan ng Qom, si Seyed Sajjad Mousavi Qidari, isang kabuuang 776,000 metro kuwadrado ng mga wakaf sa Qom ang inilaan para sa edukasyon, serbisyong medikal, at iba pang pampublikong serbisyo.
Mga Pangunahing Punto:
Para sa Edukasyon: Pinakamalaking bahagi ng mga lupang wakaf, na may 123 yunit at kabuuang 601,108 metro kuwadrado, ay inilaan para sa sektor ng edukasyon sa Qom.
Para sa Pamahalaan at Serbisyo: 87 yunit na may sukat na 129,687 metro kuwadrado ay ipinagkaloob sa mga kagawaran at ahensya ng pamahalaan.
Para sa Kalusugan: 22 yunit ng lupang wakaf, na may sukat na 43,278 metro kuwadrado, ay inilaan sa mga ospital at klinika sa lalawigan.
Para sa Espasyong Luntiang Panglunsod: 2 yunit na may sukat na 2,156 metro kuwadrado ay inilaan para sa pagpapalawak ng urban green space.
Pahayag ng Pangulo:
Binigyang-diin ni Mousavi Qidari na ang maayos na pamamahala ng mga lupang wakaf ay nakakatulong sa pagpapataas ng bisa ng mga wakaf at sa mas mahusay na paglilingkod sa mamamayan.
Ipinapakita ng mga datos na ang mga lupang wakaf ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng mga pampublikong imprastraktura at serbisyong panlipunan sa Qom.
