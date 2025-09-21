Amnesty International Humihiling ng Agarang Pandaigdigang Sanctions Laban sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hinimok ng Amnesty International ang pandaigdigang komunidad na magpataw ng agarang economic sanctions laban sa Israel dahil sa patuloy nitong digmaan sa Gaza.
Mga Pangunahing Punto:
Pahayag ng Amnesty: Ayon kay Agnes Callamard, Secretary-General ng Amnesty International, hindi magiging posible ang genocide sa Gaza kung wala ang pakikialam at suporta mula sa ibang estado, organisasyon, at mga kumpanya.
Suporta ng mga Kumpanya: Libu-libong kumpanya sa buong mundo ang direktang sumusuporta sa Israel, na pinapalawig ang digmaan ng okupadong rehimen sa Gaza.
Pagkakasala sa Gaza: Inilarawan ni Callamard ang okupasyon ng Gaza City bilang krimen na layuning pawiin ang kultura at kasaysayan ng mga Palestino sa pamamagitan ng sapilitang paglikas.
Aksyon Agad: Dapat ipataw agad ang mga economic sanctions laban sa Israel; hindi sapat ang verbal condemnation lamang.
Internasyonal na Presyur sa Israel:
Habang lumalakas ang presyur mula sa buong mundo, inamin ni Alon Ben David, military analyst ng Israel Channel 13, na ang Israel at ang gabinete ni PM Netanyahu ay nakakaranas ng pambihirang pandaigdigang isolation.
Hindi lamang ang Arab at Islamic world kundi karamihan ng mga bansa sa mundo ay nagkakaisa laban sa Israel.
Mahigit 140 bansa ang naghahanda nang opisyal na kilalanin ang estado ng Palestina, na nagpapakita ng lumalalang diplomatic isolation ng Israel.
Ang pahayag na ito ay nagpapaigting sa panawagan para sa agarang pandaigdigang aksyon upang mapanagot ang Israel sa kanyang patuloy na panliligalig sa Gaza.
