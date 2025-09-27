Nagkasundo sina Erdogan at Trump sa Balangkas ng Tigil-putukan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Pangulong Turko na si Tayyip Erdogan na nakamit nila ng Pangulong U.S. na si Donald Trump ang isang mutual na pagkakaunawaan upang maitaguyod ang tigil-putukan at pangmatagalang kapayapaan sa Gaza at Palestina.
Ayon sa isang transcript noong Biyernes mula sa tanggapan ni Erdogan, sinabi niya sa mga mamamahayag na ang pagpupulong ay mahalaga upang ipakita ang kanilang parehong dedikasyon sa pagtigil ng mga massacre sa Gaza. Idinagdag niya na sinuportahan ni Trump ang paghinto ng karahasan at ang pag-usad patungo sa pangmatagalang kapayapaan.
“Ipinaliwanag namin kung paano maaaring maabot ang tigil-putukan sa Gaza at sa buong Palestina, pati na rin ang pangmatagalang kapayapaan pagkatapos nito,” wika ni Erdogan.
Dagdag pa niya, nakamit ang isang kasunduan, at binigyang-diin na ang solusyong dalawang estado ang susi sa pangmatagalang kapayapaan at ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na sustainable.
Binanggit din ni Erdogan ang kahalagahan ng pagdalo ni Pangulong Syrian na si Ahmad al-Sharaa sa UN General Assembly, na mahalaga para sa pagpapalakas ng lehitimasyon ng bagong pamahalaang Syrian sa pandaigdigang entablado.
Ang pangyayaring ito ay kasabay ng mga ulat mula sa Israeli media na nagmumungkahi na sinuportahan ng White House ang isang plano na italaga ang dating Punong Ministro ng UK bilang pinuno ng pansamantalang administrasyon sa Gaza.
Noong Setyembre 26, iniulat ng mga pahayagang Haaretz at The Times of Israel na sinuportahan ng White House ang panukala na italaga si Tony Blair bilang pinuno ng pansamantalang administrasyon sa Gaza—isang hakbang na hindi isinasaalang-alang ang opinyon at hinihingi ng mga mamamayang Palestinian.
………..
328
Your Comment