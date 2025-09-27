Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Ibrahim Traoré, ang batang lider militar ng Burkina Faso, ay namumuno sa isang kilusang tinuturing ng mga tagamasid bilang higit pa sa isang pagbabago sa heopolitika. Sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga tropang Pranses at pagtuon sa Russia, itinakda niya ang kanyang proyekto bilang isang mas malawak na rebolusyon na nakabatay sa ekonomikong kalayaan, panrehiyong pagkakaisa, at etikal na pamumuhay na inspirado ng relihiyon.
Hinango ni Traoré ang kanyang mga prinsipyo mula sa mga teorya ni Samir Amin, ang Ehipsyano-Pranses na ekonomista na naniniwalang dapat humiwalay ang Africa mula sa pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya upang makamit ang tunay na soberanya. Sa diwa na ito, nire-renegosasyon ng kanyang pamahalaan ang mga kontrata sa pagmimina ng ginto kasama ang mga multinasyunal na korporasyon habang binibigyang-diin ang agrikultura at sapat na produksyon ng pagkain. Kasabay nito, itinaguyod niya ang pagbuo ng “Alliance of Sahel States” kasama ang Mali at Niger bilang hakbang tungo sa panrehiyong sariling kakayahan.
Sa larangan ng seguridad, ang pagpapaalis ni Traoré sa mga puwersang Pranses at ang kanyang pagsuporta sa “Volunteers for the Defense of the Homeland” ay nagpapakita ng estratehiya ng pamamahala ng seguridad mula sa Ouagadougou sa halip na Paris.
Isang natatanging aspeto ng modelo ni Traoré ang paggamit ng Islam bilang pinagmumulan ng lehitimasyon sa lipunan, ipinapakita ito bilang isang etikal na pundasyon na nagbibigay-diin sa disiplina, pagkakaisa, at pagtatanggol sa bansa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng reporma sa ekonomiya, panrehiyong kooperasyon, at mga pamantayang moral, itinataguyod ni Traoré ang isang bisyon ng pamamahala sa Africa na naghahangad ng kalayaan hindi lamang sa politika kundi pati na rin sa ekonomiya, kultura, at espiritwalidad.
