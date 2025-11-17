Gaza Ceasefire: “Zombie Peace” na Walang Buhay, Walang Pag-asa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa The Economist, ang kasalukuyang tigil-putukan sa Gaza ay tila isang “zombie”—buhay sa anyo, ngunit patay sa diwa. Walang konkretong plano ng rekonstruksiyon mula sa U.S. o mga bansang Arabo ang may tunay na pag-asa sa tagumpay.
Sa isang matapang na komentaryo, inilarawan ng The Economist ang kasalukuyang sitwasyon sa Gaza bilang isang tigil-putukan na walang laman, isang “zombie” na hindi na aktibong lumalaban ngunit hindi rin tunay na nabubuhay. Sa kabila ng dalawang taon ng digmaan, walang konkretong hakbang para sa rekonstruksiyon, at ang mga mamamayan ng Gaza ay patuloy na naghihirap sa kawalan ng tirahan, trabaho, at serbisyong panlipunan.
Sukat ng Pagkawasak
Mahigit 320,000 bahay ang nawasak o nasira, ayon sa United Nations.
1.2 milyong katao—o halos 60% ng populasyon ng Gaza—ang walang tirahan, at maging ang paghahanap ng tolda ay isang hamon.
85% ng mga trabaho ay nawala, habang 90% ng mga lupang sakahan at balon ay nasira.
77% ng mga kalsada at lansangan ay winasak ng mga Israeli tank.
Hadlang ng Pondo at Pulitika
Tinatayang $70 bilyon ang kailangan para sa rekonstruksiyon, ayon sa UN.
Gayunpaman, ayaw magbigay ng pondo ang mga donor maliban na lamang kung may katiyakan na tapos na ang digmaan—isang bagay na malabo sa kasalukuyang kalagayan.
Kabiguan ng mga Plano ng U.S. at Arabo
Ayon sa Archyde, 90% ng mga rekonstruksiyon sa mga conflict zone mula 2001 ay nabigo.
Ang mga plano ng U.S. at mga bansang Arabo ay nakabatay sa maling palagay—na maaaring itayo muli ang Gaza nang hindi tinutugunan ang mga ugat ng trauma, kawalan ng tiwala, at lokal na pamumuno.
Konklusyon: Kapayapaan na Walang Hustisya ay Walang Lakas
Ang tinatawag na “zombie ceasefire” ay isang babala sa mundo—na ang kapayapaan na walang hustisya, rekonstruksiyon, at dignidad ay hindi tunay na kapayapaan. Hangga’t walang malinaw na plano na nakasentro sa mga pangangailangan ng mga Palestino, ang Gaza ay mananatiling isang lugar ng pagdurusa sa ilalim ng katahimikan.
Sources:
Brookings – Gaza’s Day After
Archyde – Gaza Ceasefire: Fragile Hope
……….
328
Your Comment