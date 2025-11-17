Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tatlong katao ang nasawi sa ika-21 strike ng militar ng Estados Unidos laban sa isang hinihinalang drug boat sa silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko, ayon sa Pentagon.
Ayon sa ulat ng CBS News at Indian Express, kinumpirma ng U.S. Southern Command (SOUTHCOM) na isang operasyon militar ang isinagawa noong Sabado, Nobyembre 15, 2025, laban sa isang bangkang pinaghihinalaang may kargang ilegal na droga sa silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Tatlong indibidwal ang nasawi sa naturang operasyon.
Detalye ng Operasyon
Ayon sa SOUTHCOM, ang target na bangka ay naglalayag sa isang kilalang ruta ng drug trafficking at pinamamahalaan umano ng isang “Designated Terrorist Organization,” bagama’t hindi pinangalanan ang grupo.
Ang insidente ay bahagi ng malawakang kampanya ng U.S. laban sa transnasyonal na krimen, at ito na ang ika-21 strike sa rehiyon sa loob lamang ng ilang linggo.
Kontekstong Militar at Politikal
Ang serye ng mga strike ay nagaganap kasabay ng pagpapalakas ng presensiyang militar ng U.S. sa rehiyon ng Caribbean at Latin America, kabilang ang pagdating ng USS Gerald R. Ford sa Caribbean Sea.
Ayon sa ilang opisyal ng Pentagon, ang mga operasyong ito ay maaaring hindi lamang laban sa droga, kundi bahagi rin ng estratehikong presyur laban sa mga bansang tulad ng Venezuela.
Mga Tanong sa Legalidad at Transparensiya
Hindi malinaw kung may sapat na ebidensiya ang U.S. upang patunayan na ang bangka ay may kargang droga, at hindi rin isiniwalat ang pinagmulan o destinasyon nito.
Ang kawalan ng transparency sa mga ganitong operasyon ay nagbubukas ng tanong sa legalidad at posibleng paglabag sa internasyonal na batas, lalo na kung isinagawa ito sa internasyonal na tubig.
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng paglala ng militarisasyon ng mga isyu sa droga, at muling binubuksan ang diskurso sa pagitan ng seguridad, soberanya, at karapatang pantao. Sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon, nananatiling mahalaga ang transparensiya at pananagutan sa bawat operasyong militar na isinasagawa sa labas ng teritoryo ng isang bansa.
