Axios: Nabigla si Netanyahu sa Paninindigan ni Trump ukol sa Hamas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang mataas na opisyal ng Israel ang nagsabi sa Axios na si Punong Ministro Benjamin Netanyahu ay nabigla at nagulantang sa tugon ni Pangulong Donald Trump sa Hamas kaugnay ng plano para sa kapayapaan sa Gaza.
Ayon sa opisyal (na piniling manatiling hindi pinangalanan), sa isang pulong kasama ang kanyang mga tagapayo, binigyang-diin ni Netanyahu na ang tugon ng Hamas ay hindi isang positibong hakbang, kundi isang ganap na pagtanggi sa plano ng Amerika.
Masusing Pagsusuri
Pagkakaiba ng Pananaw: Trump vs. Netanyahu
Trump: Nakita ang tugon ng Hamas bilang pagbubukas sa kapayapaan, lalo na sa usapin ng pagpapalaya ng mga bihag at paglipat ng pamahalaan sa Gaza.
Netanyahu: Itinuturing ang tugon bilang taktikal na pagtanggi na may layuning pahinain ang plano ng Amerika habang pinapalakas ang posisyon ng Hamas.
Insight:
Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng lumalalim na agwat sa estratehikong pananaw ng U.S. at Israel, kahit pa malapit ang kanilang alyansa.
Diplomatikong Epekto
Maaaring humina ang koordinasyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv sa mga susunod na hakbang sa Gaza.
Ang pagkagulat ni Netanyahu ay senyales ng hindi inaasahang paglipat ng tono mula sa U.S., na dati’y walang-kondisyong sumusuporta sa mga operasyon ng Israel.
Insight:
Ang diplomatikong tensyon ay maaaring magbukas ng espasyo para sa mga tagapamagitan tulad ng Egypt at Qatar upang itulak ang mas balanseng solusyon.
Papel ng Hamas sa Negosasyon
Sa kabila ng pagtutol ng Israel, ang Hamas ay nagpakita ng kahandaang makipag-usap sa mga tagapamagitan.
Ang kanilang tugon ay hindi ganap na pagtanggap, ngunit may mga konkretong hakbang patungo sa kapayapaan.
Insight:
Ang Hamas ay hindi na lamang grupo ng armadong paglaban—ito ay aktibong kalahok sa diplomatikong larangan, na may kakayahang baguhin ang takbo ng negosasyon.
……………
328
Your Comment