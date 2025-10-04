Trump na may Green Headband ng Hamas: Simbolo ng Diplomatic Shock

Reaksyon ng Media sa Israel
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ipahayag ni Pangulong Donald Trump ang kanyang pagsang-ayon sa tugon ng Hamas sa plano ng kapayapaan, ilang Israeli media outlets ay naglabas ng larawan ni Trump na may suot na berdeng headband ng Hamas—isang simbolikong pagpapahayag ng pagkadismaya.
Ang berdeng headband ay karaniwang isinusuot ng mga mandirigma ng Hamas, kaya’t ang paglalagay nito kay Trump ay isang visual na akusasyon ng pakikipagkampihan.
Pag-aakalang Tanggihan ng Hamas ang Ceasefire
Ayon sa mga komentaryo, inaasahan ng Israel na tatanggihan ng Hamas ang ceasefire proposal, upang magpatuloy ang mga operasyon sa Gaza nang may “lehitimong dahilan.”
Ang positibong tugon ng Hamas ay nagbago sa inaasahang narrative, kaya’t ang Israel ay nahirapan sa pagbibigay-katwiran sa patuloy na pambobomba.
Matinding Reaksyon mula sa Israeli Media
Channel 12 Israel: Tinawag ang pahayag ni Trump na “ganap na kabaliwan”, lalo na ang ideya na handa ang Hamas sa kapayapaan.
Hillel Biton Rosen (Channel 14): Inilarawan ang paninindigan ni Trump bilang “pagkakanulo ng Amerika sa Israel”, at sinabing “palagi kaming nag-iisa.”
Yaron Avraham (Channel 12): Binanggit na ito ang kauna-unahang pagkakataon mula sa simula ng digmaan na hindi tinanggap ng U.S. ang prinsipyo ng “negosasyon sa gitna ng putukan.”
Pagsusuri
Diplomatic Rift: Ang simbolikong imahe ni Trump na may headband ng Hamas ay nagpapakita ng lumalalim na agwat sa pananaw ng U.S. at Israel sa Gaza conflict.
Pagkawala ng Monolitikong Suporta: Ang Israel, na sanay sa walang-kondisyong suporta mula sa U.S., ay nabigla sa pagbabago ng tono ni Trump.
Pagbabago ng Narrative: Sa halip na Hamas ang tinutuligsa, ang Amerika mismo ay naging target ng kritisismo sa loob ng Israel.
………….
328
Your Comment