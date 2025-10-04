Utos ng Militar ng Israel na I-minimize daw ang Operasyon sa Gaza o Itigil?

Ulati mula sa Israeli Army Radio
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng military radio ng Israel noong madaling araw ng Sabado na inutos sa mga tropa ng Israel na bawasan sa pinakamababa ang kanilang mga aktibidad sa Gaza Strip.
Ang operasyon ay inilipat mula sa aktibong pagsakop patungo lamang sa mga hakbang na pang-depensa.
Pagpapatigil ng Paglusob sa Gaza City
Ang pagbabago ng utos ay dumating kasabay ng pag-hinto ng pagsakop sa lungsod ng Gaza.
Ayon sa ulat, bahagi ito ng mga pagsisikap na mapababa ang tensyon sa rehiyon.
Patuloy na Paghahanda para sa Depensa
Binibigyang-diin ng mga opisyal ng Israel na ang mga limitasyon sa operasyon ay hindi nangangahulugan ng pagbawas sa kanilang kakayahan sa pagtatanggol laban sa anumang banta.
Nanatiling handa ang mga pwersa para sa agarang tugon sa mga posibleng panganib.
Kaugnayan sa Negosasyon ng Kapayapaan
Ang utos ay ipinalabas habang nagpapatuloy ang mga negosasyon sa 20-puntong plano ni Pangulong Donald Trump para sa tigil-putukan sa Gaza.
Inanunsyo rin ng Hamas ang kanilang pansamantalang pagsang-ayon sa planong ito, na nagbukas ng pintuan para sa posibleng kapayapaan.
Pagsusuri
Ang hakbang ng Israel ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong pag-shift mula sa paglusob patungo sa diplomasya bilang tugon sa lumalalang krisis.
Ipinapakita nito ang pagkiling sa direksyon ng pakikipag-ayos na hinihikayat ng U.S. administration, partikular ni Pangulong Trump.
Ang pagpigil sa operasyon ay maaaring makatulong upang mapabuti ang kondisyon para sa negosasyon, lalo na ang pagpapalaya sa mga bihag at humanitarian aid.
Ngunit nananatiling mahigpit ang pangangailangan ng Israel na mapanatili ang depensa laban sa mga posibleng pag-atake mula sa mga pwersa ng Hamas.
