British Journalist Yvonne Ridley Nawawala Matapos ang Pag-atake ng Israel sa Global Sumud Flotilla

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang British journalist at aktibista na si Yvonne Ridley ay nawawala matapos siyang ma-detain ng mga pwersa ng Israel habang kalahok sa Global Sumud Flotilla, isang humanitarian mission na layuning maabot ang Gaza na nasa ilalim ng blockade.
Ayon sa ulat ng media noong Linggo:
Si Ridley, 67 taong gulang, ay nakatakdang ideport sa Istanbul ng mga awtoridad ng Israel ngunit nawawala sa proseso ng paglilipat. Ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay hindi pa alam.
Siya ay ikinulong sa kilalang Ketziot Prison, kung saan siya ay nag-hunger strike at reportedly hinihigpitan sa pagkuha ng gamot.
Noong Biyernes, binigyan siya ng consular access, at inilarawan ng mga opisyal ang kalagayan ng kanyang pagkakakulong bilang “labis na nakakabahala.”
Naipaalam sa pamilya niya na siya ay nakaranas ng “agresibo at nakakatakot na pagtrato” habang nakakulong.
Ayon sa ulat, kinumpiska ng mga prison staff ang kanyang mga gamot at inalok siya ng mga alternatibo na kanyang tinanggihan.
Si Ridley ay isa sa halos 500 kalahok sa makasaysayang flotilla na naglayong maghatid ng humanitarian aid sa Gaza.
Nahadlangan ang convoy ng pwersa ng Israel noong gabi mula Miyerkules hanggang Huwebes habang nasa international waters, malapit na sa Gaza.
Sinakop ng Israeli military ang mahigit 40 na barko at dinetain ang mga aktibista, at inilipat sa mga teritoryong okupado ng Israel.
Pinuri ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang military para sa interception ng Sumud Flotilla, kahit na ang operasyon ay naganap sa international waters.
Maraming detainees ang dinala sa Ketziot Prison sa Negev desert, na kilala sa mga dokumentadong paglabag sa karapatang pantao.
Noong Biyernes, binisita ng far-right Israeli minister na si Itamar Ben-Gvir ang bilangguan at muling inulit ang kanyang pananaw na ang mga flotilla activists ay dapat tratuhin bilang “terorista” at makulong ng ilang buwan.
Sa kanyang pagbisita, hinarap ng mga preso si Ben-Gvir at sabay-sabay na hiyaw ang “Free Palestine.”
Naglabas ng pahayag ang Hamas, na mariing kinondena ang pagbisita ni Ben-Gvir sa detention center.
Inakusahan nila ang minister na nagtatangkang lumikha ng pekeng imahe ng tagumpay laban sa mga mapayapang aktibista, habang ang kanyang rehimen ay patuloy na nahaharap sa pandaigdigang pagkakahiwalay.
Hinihimok din ng Hamas na managot si Ben-Gvir sa kanyang mga insulto laban sa mga internasyonal na humanitarian participants.
…………
328
Your Comment