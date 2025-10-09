Kasunduan sa Tigil-Putukan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang halos dalawang taon ng matinding digmaan sa Gaza Strip na nagsimula noong Oktubre 2023, na nagdulot ng pagkamatay ng mahigit 67,000 Palestino—karamihan ay mga kababaihan at bata—nakamit ng Israel at ng kilusang Hamas ang isang kasunduan sa tigil-putukan. Ang kasunduang ito ay bunga ng masinsinang negosasyon na ginanap sa Cairo, Egypt, sa tulong ng mga tagapamagitan mula sa rehiyon at sa suporta ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump.
Nilalaman ng Unang Yugto ng Kasunduan
Ang kasunduan ay nakatuon sa agarang pagpapagaan ng krisis pang-humanitarian sa Gaza at paglikha ng mga kondisyon para sa mas malawak na kapayapaan. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ay:
• Palitan ng mga bihag:
Magpapalaya ang Hamas ng 20 Israeli hostages kapalit ng mahigit 2,000 Palestinian prisoners na nakakulong sa Israel. Itinuturing itong isa sa pinakamalaking palitan ng bihag sa kasaysayan ng alitan sa rehiyon.
• Pagpasok ng humanitarian aid:
Araw-araw, daan-daang truck na may dalang pagkain, gamot, tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan ang papayagang makapasok sa Gaza. Layunin nitong tugunan ang matinding kakulangan sa mga batayang serbisyo at produkto, lalo na sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng digmaan.
• Pagbabalik ng mga lumikas:
Magsisimula ang unti-unting pagbabalik ng mga refugee sa mga rehiyong timog at gitnang bahagi ng Gaza. Ang hilagang bahagi ay nananatiling delikado, ayon sa babala ng militar ng Israel, kaya’t hindi pa pinapayagan ang pagbabalik doon.
Pagpapatupad at Pormal na Paglagda
Ayon sa ulat ng Al-Arabi Al-Jadeed, inaasahang pipirmahan ang kasunduan ngayong tanghali sa Cairo sa presensya ng mga kinatawan mula sa Israel, Hamas, Egypt, at iba pang tagapamagitan. Ang pormal na paglagda ay magsisilbing hudyat ng pagsisimula ng implementasyon ng mga probisyon.
Mga Susunod na Hakbang
Kung magiging tapat ang dalawang panig sa kasunduan, ito ay magbubukas ng daan para sa:
• Ikalawang yugto ng tigil-putukan, na nakatuon sa:
• Rekonstruksiyon ng Gaza: Pag-aayos ng mga nasirang imprastruktura, paaralan, ospital, at tahanan.
• Pagbabalik ng normal na pamumuhay: Pagpapanumbalik ng mga serbisyong pampubliko, edukasyon, at kabuhayan.
• Mas malawak na negosasyon sa kapayapaan: Pag-uusap tungkol sa pangmatagalang solusyon sa alitan, karapatang pantao, at kalayaan ng mga Palestino.
Mga Hamon at Pag-aalinlangan
Bagama’t positibo ang tugon ng maraming sektor sa kasunduan, nananatili ang mga hamon:
• Patuloy na airstrike ng Israel sa ilang bahagi ng Gaza kahit matapos ang anunsyo ng kasunduan, kabilang ang pambobomba sa Shati refugee camp at Sabra neighborhood.
• Babala ng militar ng Israel sa mga Palestino na huwag bumalik sa hilagang Gaza, na tinuturing pa ring “mapanganib na sona ng labanan.”
• Pagdududa ng mga grupong makatao kung tutuparin ng Israel ang lahat ng probisyon, lalo na ang ganap na pag-urong at pagtigil ng karahasan.
Pandaigdigang Reaksyon
• Mga tagapamagitan tulad ng Egypt, Qatar, at Turkey ay pinuri sa kanilang papel sa negosasyon.
• Mga grupong makatao at internasyonal na organisasyon ay nananawagan ng mahigpit na pagsubaybay sa implementasyon ng kasunduan.
• United Nations ay inaasahang magpapadala ng mga tagamasid upang tiyakin ang pagsunod sa mga probisyon.
Ang kasunduang ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan, ngunit ang tagumpay nito ay nakasalalay sa aktwal na pagpapatupad, pagtigil ng karahasan, at paggalang sa karapatang pantao ng mga mamamayan ng Gaza. Sa kabila ng mga hamon, ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa muling pagbangon ng isang rehiyong matagal nang pinagdadaanan ang matinding hirap at digmaan.
