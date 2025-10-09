Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang simpleng utos, kundi isang panawagan sa mga magulang, guro, at tagapagturo na hubugin ang mga kabataan sa tatlong mahahalagang haligi ng pananampalataya at paninindigan:
1. Pagdarasal (Salat)
• Isa sa limang haligi ng Islam, ang pagdarasal ay pundasyon ng ugnayan ng tao sa Diyos.
• Sa pagtuturo ng salat sa mga bata, hinuhubog natin sila sa disiplina, kababaang-loob, at espirituwal na katatagan.
• Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, ang salat ay nagsisilbing sandigan ng kapayapaan sa puso.
2. Pag-aayuno (Sawm)
• Ang pag-aayuno ay hindi lamang pisikal na pagtitiis, kundi paglinis ng kaluluwa at pagpapalalim ng empatiya sa mga nagugutom at inaapi.
• Sa pagtuturo ng sawm, natututo ang mga bata ng sakripisyo, pasensya, at pagkakaisa sa mga kapwa Muslim.
• Ito ay paghahanda sa kanila upang maging matatag sa harap ng mga pagsubok—pisikal man o moral.
3. Pagkamuhi sa Israel (Bilang Simbolo ng Pang-aapi)
• Ang “pagkamuhi” dito ay hindi simpleng damdamin ng galit, kundi isang moral at politikal na paninindigan laban sa pananakop, apartheid, at karahasan.
• Sa konteksto ni Imam Musa al-Sadr (ra), ang Israel ay kumakatawan sa isang sistemang lumalapastangan sa karapatan ng mga Palestino, at ang pagtutol dito ay bahagi ng pakikibaka para sa katarungan.
• Ang pagtuturo ng ganitong paninindigan ay hindi pag-uudyok ng poot, kundi pagpapalalim ng kamalayan sa mga isyung panlipunan at pandaigdig.
Konteksto ng Imam Musa al-Sadr
Si Imam Musa al-Sadr ay isang kilalang lider ng mga Shia Islam sa Lebanon, tagapagtanggol ng mga inaapi, at tagapagtaguyod ng interfaith dialogue kahit anuman relihiyon at sekta.
• Itinatag niya ang Harakat al-Mahrumin (Kilusang para sa mga Inaapi) upang bigyang boses at pakinggan ang mga marginalized.
• Naniniwala siya sa pagkakaisa ng mga Muslim—Shia man at Sunni—at ganoon din sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Kristiyano at iba pa.
• Sa kabila ng kanyang matatag na paninindigan laban sa Israel, siya ay tagapagtaguyod ng kapayapaan, dignidad, at pagkakapatiran sa buong rehiyon.
Ano ang Mensahe para sa Panahon Natin?
Ang pahayag ni Imam Musa al-Sadr (ra) ay nananatiling makabuluhan sa kasalukuyang panahon kung saan:
• Maraming kabataan ang nalilito sa moral na direksyon.
• Ang mga digmaan, pananakop, at diskriminasyon ay patuloy na sumisira sa mga inosenteng buhay.
• Ang edukasyon sa pananampalataya at paninindigan ay mas mahalaga kaysa kailanman.
Panghuling Kaisipan
Ang tunay na diwa ng pahayag ay ito: mga anak ang ugnayan sa Diyos, ang sakripisyo para sa kabutihan, at ang paninindigan laban sa pang-aapi.
Hindi ito panawagan sa poot, kundi sa kamalayan, katarungan, at pagkilos patungo sa matuwid na tinatahak na landas.
