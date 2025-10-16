Pagdaraos ng Pandaigdigang Kumperensya na pinamagatang "Si Ginoong Hassan Nasrallah: Simbolo ng Paglaban at Henyo sa Pamumuno"

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Unibersidad ng Razavi para sa mga Agham Islamiko at ang Ilia International University ay magdaraos ng unang pandaigdigang kumperensyang pang-agham na pinamagatang "Si Ginoong Hassan Nasrallah: Simbolo ng Paglaban at Henyo sa Pamumuno" na may layuning ipaliwanag at suriin ang personalidad ni Ginoong Hassan Nasrallah, Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, at ang kanyang mahalagang papel sa larangan ng paglaban at pakikibaka laban sa Zionismo.
Gaganapin ang unang pandaigdigang kumperensyang pang-agham na pinamagatang "Si Ginoong Hassan Nasrallah: Simbolo ng Paglaban at Henyo sa Pamumuno" sa pakikipagtulungan ng Unibersidad ng Razavi para sa mga Agham Islamiko at ng Ilia International University.
Ang kumperensyang ito ay inihanda sa pakikipagtulungan ng mga kilalang unibersidad at institusyong pang-agham sa lokal at pandaigdigang antas, at inaasahang dadaluhan ng mga kilalang palaisip, mananaliksik, at mga propesor mula sa mga unibersidad sa Iran at sa buong mundo.
Layunin ng kumperensyang ito na pag-aralan ang iba't ibang aspeto ng personalidad ni Ginoong Hassan Nasrallah sa larangan ng paniniwala, kaisipan, pamamahala, at kultura, lalo na ang kanyang papel sa pamumuno ng Islamic Resistance Front, ang kanyang kakayahan sa pamumuno, at ang kanyang epekto sa pakikibaka laban sa Zionismo sa antas ng rehiyon at ng mundo.
Layunin din ng kumperensyang ito na ipaliwanag ang mga batayang kaisipan at paniniwala ng dakilang personalidad na ito, ang kanyang mga estilo ng pamumuno at pamamahala, ang mga panlipunan at pampulitikang epekto ng kanyang pamumuno, at ang kanyang papel sa media at kultura sa pagpapalaganap ng kulturang paglaban at Islamikong identidad.
Gaganapin ang pandaigdigang kumperensyang pang-agham na "Si Ginoong Hassan Nasrallah: Simbolo ng Paglaban at Henyo sa Pamumuno" sa apat na pangunahing paksa.
Ang unang paksa ay tungkol sa mga usaping kaisipan at paniniwala ni Ginoong Hassan Nasrallah, na susuriin at pag-aaralan ang mga batayang paniniwala at ang dimensyong Quraniko at relihiyoso ng kanyang personalidad, pati na rin ang mga pangunahing katangian ng kanyang kaisipan at kaalaman ayon sa pananaw ng mga Muslim at di-Muslim na palaisip.
Ang ikalawang paksa ay tungkol sa pamumuno at pamamahala ni Ginoong Hassan Nasrallah, na nagpapaliwanag ng mga katangian ng pamumuno at pamamahala ng paglaban, ang pamamaraan ng pagpaplano at paggawa ng mga estratehikong desisyon sa panahon ng krisis, at ang papel ni Ginoong Hassan Nasrallah sa pagkakaisa ng mga puwersa ng paglaban sa rehiyon.
Ang mga pampulitika at panlipunang paksa ay kabilang sa iba pang mga paksa ng kumperensyang ito, na susuriin at pag-aaralan ang mga pananaw pampulitika at pangrehiyon ni Ginoong Hassan Nasrallah, ang kanyang katayuan sa hanay ng mga lider ng Islamikong mundo sa kasalukuyan, at ang epekto ng kanyang pamumuno sa front ng paglaban sa antas ng rehiyon at ng mundo.
Tatalakayin sa huling paksa ang mga usaping pang-media at pang-kultura ni Ginoong Hassan Nasrallah, na kinabibilangan ng mga paksa tulad ng paglalantad ng kanyang personalidad sa mga pandaigdigang media, ang kanyang papel sa pagpapalaganap ng kulturang paglaban at Islamikong identidad, at ang representasyon ng kanyang personalidad sa panitikan at sining ng paglaban.
Maaaring magsumite ng kanilang mga siyentipikong pananaliksik ang mga mananaliksik at mga interesado sa mga wikang Persian, Arabic, at English. Ang mga tinanggap na papel ay isasama sa database ng mga siyentipikong sanggunian ng Islamikong mundo (ISC).
Ayon sa kalihiman ng kumperensya, ang huling araw ng pagsusumite ng mga buod ng artikulo ay hanggang Oktubre 16, 2025, at ang huling araw ng pagsusumite ng mga orihinal na artikulo ay Nobyembre 20, 2025. Gaganapin ang kumperensyang ito sa Enero 15, 2025 sa Unibersidad ng Razavi para sa mga Agham Islamiko.
Maaaring bisitahin ng mga interesado ang mga website ng kumperensya sa confru.ir at confrazavi.un.ir para sa karagdagang impormasyon at pagsusumite ng kanilang mga artikulo.
