Talumpati ni Abdul-Malik al-Houthi, ang kasunduan sa Gaza ay isang pagkatalo para sa Israel at Amerika, at sa 12-araw na digmaan, matinding pagkabigo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Narito ang buod ng mga pangunahing pahayag ni Seyyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, lider ng Ansarullah ng Yemen, batay sa kanyang lingguhang talumpati na tumalakay sa mga isyung pan-Islamiko, partikular sa Gaza at Yemen.
Pagkatalo ng Israel at Amerika sa Gaza
Tinukoy ni al-Houthi na ang kasunduan sa Gaza ay malinaw na pagkatalo para sa Israel at Amerika, na hindi nagtagumpay sa kanilang mga layunin sa rehiyon. Sa kabila ng suporta ng Amerika at Kanluran, hindi napigilan ng Israel ang paglaban ng mga Palestino.
Sa 12-araw na digmaan, ayon kay al-Houthi, nagtagumpay ang Iran sa pagbigo sa mga plano ng Israel, sa kabila ng matinding presyur at banta. Tinukoy niya ang Iran bilang matatag na tagasuporta ng layunin ng Palestina, at pinuri ang mga sakripisyo ng mga pinunong tulad ni Qassem Soleimani.
Paggunita kay Yahya al-Sinwar
Sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Yahya al-Sinwar, pinuri siya bilang simbolo ng katatagan at sakripisyo ng sambayanang Palestino. Aniya, ang kanyang buhay ay naging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon.
Papel ng Yemen at mga Martir
Ipinahayag ni al-Houthi ang malaking ambag ng mga martir ng Yemen, kabilang si Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, sa pagsuporta sa Gaza. Ang mga puwersang militar ng Yemen ay patuloy na nag-aalay ng kanilang pinakamahusay na mga sundalo para sa layunin ng paglaban.
Paglabag ng Israel sa mga Kasunduan
Binatikos niya ang Israel sa paglabag sa kasunduan sa pagpapalitan ng mga bihag, at sa patuloy na pag-atake sa mga sibilyan at pagbawas ng tulong humanitario. Aniya, ang mga kalupitan laban sa mga pinalayang bihag ay nagpapakita ng tunay na mukha ng rehimeng Zionista.
Pagpigil sa Panlilinlang at Pag-aalsa
Ibinunyag ni al-Houthi na sinubukan ng Israel na gamitin ang mga traydor at bayarang grupo upang pasimulan ang kaguluhan sa Gaza, ngunit nabigo ito dahil sa kahandaan ng mga puwersang panseguridad at suporta ng mamamayan.
Kritika sa Amerika
Tinuligsa niya ang Amerika sa pagiging kasabwat sa mga krimen ng Israel, sa kabila ng pagpapakita ng pagkabahala sa mga sibilyang Palestino. Tinawag niya itong mapagkunwari at pangunahing responsable sa mga pagpatay sa mga babae at bata sa Gaza.
Sa kanyang talumpati sa ikalawang anibersaryo ng “Operasyon Bagyong Al-Aqsa,” binigyang-diin ni Abdul-Malik al-Houthi, lider ng Ansarullah ng Yemen, ang kabiguan ng Israel at Amerika sa Gaza, ang mahalagang papel ng Iran, Lebanon, Iraq, at Yemen sa paglaban sa Zionismo, at ang patuloy na pakikibaka ng mga mamamayang Yemeni sa kabila ng mga pagsubok.
Mga Pangunahing Punto mula sa Talumpati ni Abdul-Malik al-Houthi
Paggunita sa Ikalawang Anibersaryo ng Bagyong Al-Aqsa: Tinukoy ni al-Houthi na ang operasyon ay nagbunga ng malawak at walang kapantay na labanan na tumagal ng dalawang taon. Ang mga “jebeha ng suporta” mula sa iba’t ibang bansa ay may mahalagang papel sa tagumpay ng paglaban.
Pagpupugay sa Hezbollah at Jebeha ng Iraq: Pinuri niya ang Hezbollah ng Lebanon sa kanilang sakripisyo at epektibong suporta sa Palestina. Aniya, nabigo ang Israel sa pagtatangkang durugin ang paglaban sa Lebanon. Gayundin, binigyang-diin ang jebeha ng Iraq bilang isang seryosong banta sa Israel.
Papel ng Iran at Yemen: Ipinahayag niya na ang Iran ay nanatiling matatag sa kabila ng matinding presyur at nagbigay ng malaking suporta sa paglaban, kabilang ang pagbibigay ng mga pinunong martir tulad ni Qassem Soleimani. Sa 12-araw na digmaan, aniya, lubos na nabigo ang Israel laban sa Iran.
Pagkakaisa ng Sambayanang Yemeni: Ipinagmalaki ni al-Houthi ang walang kapantay na aktibismo ng mga Yemeni, kabilang ang lingguhang milyong-milyong demonstrasyon sa mahigit 1,400 lugar. Pinuri rin niya ang mga ulama, guro, estudyante, at mga tribo sa kanilang papel sa “Jihad na Banal.”
Pagkabigo ng Amerika at Israel sa Dagat: Ayon sa kanya, nabigo ang mga aircraft carrier ng Amerika sa harap ng mga pag-atake ng drone at missile ng Yemen. Sa kabila ng halos 3,000 air at sea strikes ng Amerika, UK, at Israel, hindi nila napigilan ang lakas ng depensa ng Yemen.
Pagbubunyag ng mga Espiyang Nakapaloob sa Humanitarian NGOs: Inilahad ni al-Houthi ang pagkakatuklas ng mga espiya sa mga organisasyong tulad ng World Food Programme at UNICEF, na umano’y ginagamit ng Amerika at Israel bilang pantakip sa kanilang mga operasyon sa loob ng Yemen.
………..
328
Your Comment