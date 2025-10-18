Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Resolusyon 2231 ng United Nations Security Council (UNSC), na ipinasa noong Hulyo 2015, ay nagsilbing legal na batayan ng kasunduang nuklear ng Iran o Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Sa ilalim nito, ipinataw ang mga pansamantalang limitasyon sa programa nuklear ng Iran kapalit ng pag-alis ng mga internasyonal na parusa.
Pagwawakas ng Bisa noong Oktubre 18, 2025
Ayon sa Russia, ang bisa ng Resolusyon 2231 ay pormal nang natapos noong Oktubre 18, 2025. Dahil dito:
Wala nang legal na batayan ang mga parusang nakasaad sa resolusyon.
Ang anumang pagtatangka ng mga bansa—lalo na ng Estados Unidos at mga bansang Europeo—na ibalik ang mga lumang parusa ay itinuturing na ilegal at walang bisa.
Legal na Argumento ng Russia
Ang mga bansang lumabag sa kasunduan (tulad ng U.S., UK, France, at Germany) ay nawalan ng karapatang gamitin ang mga mekanismo ng JCPOA.
Ang UN Secretariat ay walang kapangyarihang magdesisyon nang mag-isa tungkol sa pagbabalik ng mga parusa.
Ang anumang hakbang na hindi dumaan sa pormal na proseso ng UNSC ay labag sa internasyonal na batas.
Ugnayang Iran–Russia
Pormal nang ipinatupad ang “Komprehensibong Estratehikong Pakikipagtulungan” sa pagitan ng Russia at Iran noong Oktubre 2, 2025.
Ang kasunduang ito ay magbibigay-daan sa mas malalim na kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya, at seguridad, alinsunod sa mga internasyonal na batas.
Kritisismo sa Kanluran
Tinuligsa ng Russia ang “mapagkunwaring” kilos ng mga bansang Kanluranin, na anila’y lumalabag sa kasunduan ngunit pilit na ginagamit ito upang bigyang-katwiran ang kanilang mga unilateral na hakbang.
Tinukoy ng Russia ang kabiguan ng mga bansang ito na sundin ang mga itinakdang proseso ng JCPOA, at ang kanilang mga aksyon ay sinabing “walang bisa sa ilalim ng batas.”
Hinaharap ng Programa Nuklear ng Iran
ngayon, ang programa nuklear ng Iran ay dapat ituring tulad ng ibang mga bansang hindi nuklear sa ilalim ng NPT (Non-Proliferation Treaty).
Ang tanging batayan ng inspeksyon ay ang Comprehensive Safeguards Agreement sa pagitan ng Iran at ng International Atomic Energy Agency (IAEA).
Panawagan sa Diplomasya
ang Russia sa lahat ng panig na umiwas sa karagdagang tensyon at itaguyod ang diplomatikong solusyon.
Binigyang-diin nito ang kahandaan ng Russia na tumulong sa anumang paraan upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon.
Buod ng Pananaw ng Russia:
Ang JCPOA ay isang tagumpay ng diplomasya, ngunit sinira ito ng mga Kanluraning bansa.
Ang mga parusang ipinataw matapos ang Oktubre 18, 2025 ay hindi na legal.
Ang Iran ay may karapatang gamitin ang enerhiyang nuklear para sa mapayapang layunin.
Ang Russia ay nananatiling kaalyado ng Iran at handang suportahan ito sa pandaigdigang entablado.
