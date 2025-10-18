Ang relasyon ng Taliban at Pakistan ay hindi simpleng ugnayan ng amo at alipin, kundi isang komplikadong pagsasama batay sa pangangailangan, heopoliti

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ugnayan ng Taliban at Pakistan ay matagal nang pinag-uusapan sa rehiyon. Ayon sa ulat ng ABNA at pagsusuri ni Hadi Masoumi, ang relasyon ay hindi maituturing na pantay o tapat—ito ay isang “pakikipamuhay sa ilalim ng anino ng pangangailangan at kawalang-tiwala.”
Mga Ugat ng Ugnayan:
Pakistan ay matagal nang naghahangad ng “strategic depth” sa Afghanistan upang mapigilan ang pag-usbong ng Pashtunistan at mapanatili ang impluwensiya sa rehiyon.
Taliban, sa kabilang banda, ay umaasa sa Pakistan para sa kanlungan, pagsasanay, at koneksyon sa pandaigdigang komunidad, lalo na noong dekada 1990.
Mula Noon Hanggang Ngayon:
Sa pagbabalik ng Taliban sa kapangyarihan noong 2021, lumala ang tensyon sa pagitan ng Islamabad at Kabul. Ang Pakistan ay nangangamba sa mga pag-atake ng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), habang ang Taliban ay tumatangging maging kasangkapan ng patakarang panlabas ng Pakistan.
Ang Durand Line, isang kolonyal na hangganan na iginuhit ng Britanya noong 1893, ay nananatiling ugat ng alitan. Nahati nito ang mga Pashtun sa dalawang bansa, na naging sanhi ng matagalang hidwaan.
Kasaysayang Puno ng Pagtatalo:
Mula pa noong ika-19 na siglo, sunod-sunod na pinuno ng Afghanistan ang pumirma ng mga kasunduang nagbigay ng teritoryo sa Britanya, kabilang ang mga lugar na ngayon ay bahagi ng Pakistan.
Noong 1947, tanging Afghanistan ang tumutol sa pagkilala sa bagong tatag na Pakistan, dahil sa isyu ng Pashtunistan.
Nagpatuloy ang tensyon sa mga dekada, kabilang ang mga pambobomba, pagsasara ng mga ruta ng kalakalan, at suporta sa mga separatista.
Ugnayang May Halong Takot at Pangangailangan:
Sa kasalukuyan, parehong nangangailangan ang Taliban at Pakistan sa isa’t isa, ngunit pareho rin silang may takot at hinala sa isa’t isa.
Ang ugnayan ay tila isang transaksyong pansamantala, hindi isang matatag na alyansa.
Pananaw ng mga Mamamayan:
Sa mga mamamayang Afghan, lalo na sa mga nagsasalita ng Persian, malaganap ang paniniwala na ang Pakistan ang ugat ng kaguluhan sa kanilang bansa, at ang Taliban ay itinuturing na kasangkapan ng Pakistani intelligence.
Isang kasabihang Pashto ang nagsasabing: “Kung ang luha ng mga Afghan ay naging ilog, ito’y dadaloy patungong Pakistan”—isang matinding pahayag ng hinanakit sa pakikialam ng kapitbahay sa timog.
Ang relasyon ng Taliban at Pakistan ay produkto ng kasaysayan, heograpiya, at pulitika. Hindi ito simpleng “mga utusan” o “magkakampi,” kundi isang masalimuot na ugnayang puno ng tensyon, pangangailangan, at kawalang-tiwala. Sa gitna ng lumalalang alitan sa hangganan at pagbabagong heopolitikal sa rehiyon, nananatiling bukas ang tanong: Hanggang kailan magtatagal ang ganitong uri ng ugnayan?
Taliban at Pakistan: Ugnayang Puno ng Kasaysayan, Kawalang-Tiwala, at Heopolitika
Simula ng Alitan: Mula sa Kudeta ni Daoud Khan (1973)
Si Daoud Khan, na pumalit kay Zahir Shah, ay naging mas agresibo sa isyu ng Pashtunistan at Durand Line, na nagdulot ng matinding tensyon sa Pakistan.
Itinatag niya ang Ministry of Tribes and Ethnic Affairs at sinanay ang mga Pashtun at Baloch mula Pakistan upang suportahan ang layunin ng Afghanistan sa mga teritoryong ito.
Komunismo vs Islamismo: Labanan ng mga Ideolohiya
Ang Soviet Union ay sumuporta sa mga komunista sa Kabul, habang ang Pakistan, sa tulong ng U.S. at Saudi Arabia, ay nagtaguyod ng mga grupong Islamista upang labanan ang rehimeng komunista.
Ang mga Islamistang Afghan tulad nina Rabani, Massoud, Hekmatyar, at Sayyaf ay tumakas sa Pakistan at nagsimulang mag-organisa ng mga grupong jihadista.
Pag-usbong ng Taliban
Sa gitna ng kaguluhan ng mga mujahideen noong dekada ’90, lumitaw ang Taliban na suportado ng mga lokal na negosyante, drug lords, at ilang ulama sa Kandahar.
Bagamat nakipagtulungan ang Pakistan sa Taliban, hindi kailanman tinanggap ng Taliban ang Durand Line bilang opisyal na hangganan, sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan ng Islamabad.
Durand Line: Isang Sugat na Hindi Gumagaling
Para sa mga Pashtun, ang Durand Line ay hindi lamang hangganan kundi isang isyu ng dangal at pagkakakilanlan.
Ang ideya ng isang malawak na Pashtunistan ay nananatiling buhay sa puso ng mga Pashtun sa magkabilang panig ng hangganan.
Bakit Kailangan ng Pakistan ang Afghanistan?
Heopolitikal na Pagkakakulong
Ang Pakistan ay napapalibutan ng mga makapangyarihang bansa: Iran, India, China, at Indian Ocean sa timog.
Afghanistan lamang ang natitirang lugar kung saan maaaring palawakin ng Pakistan ang impluwensiya nito.
Mga Layunin ng Islamabad:
1. Pigilan ang Pashtun nationalism at mga territorial claims ng Kabul.
2. I-export ang krisis sa pamamagitan ng pag-engganyo sa mga Pashtun ng Pakistan sa mga labanan sa labas ng bansa.
3. Kontrolin ang mga ruta ng transportasyon patungong Central Asia.
4. Hadlangan ang impluwensiya ng India sa Afghanistan.
Estratehiya ng Pakistan:
• Pashtunization ng pulitika at lipunan ng Afghanistan upang mapanatili ang kontrol.
• Paglaban sa impluwensiya ng Iran, Tajikistan, Uzbekistan, at Turkmenistan sa Kabul.
• Pag-atake sa mga proyekto ng India sa Afghanistan upang alisin ang presensya ng kaaway.
Limitasyon ng Pakikipag-alyansa
Ayon sa mga tagapayo ng Islamabad, ang Taliban ay dapat sapat na malakas upang pigilan ang mga karibal, ngunit hindi sapat upang hamunin ang Pakistan.
Ang mga ulat mula sa mga espiya ng Pakistan ay nagsasabing may simpatya ang Taliban sa mga Pashtun sa kabilang panig ng hangganan, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para sa aksyon.
Ang relasyon ng Taliban at Pakistan ay hindi simpleng alyansa, kundi isang masalimuot na ugnayan na hinubog ng kasaysayan, heograpiya, at pulitika. Sa likod ng mga deklarasyong pampubliko, may tensyon, kawalang-tiwala, at mga layuning hindi magkatugma. Sa gitna ng mga pandaigdigang pagbabago, nananatiling bukas ang tanong: Hanggang kailan magtatagal ang ganitong uri ng ugnayan?
Taliban at Pakistan: Isang Ugnayang Batay sa Takot, Pangangailangan, at Estratehikong Pagkalkula
Frankenstein ng Pakistan
Ayon kay Benazir Bhutto, may takot na baka ang “halimaw” na nilikha ng Pakistan mismo—ang Taliban—ay balang araw ay bumalik upang kagatin ang kanyang tagalikha. Isang babala na kalaunan ay napatunayan, ayon sa mga pag-amin ni Pervez Musharraf, na inamin sa kanyang alaala na nawala ang kontrol ng Pakistan sa Taliban matapos nitong makamit ang kapangyarihan sa Kabul.
Estratehiya ng Pakistan: Panatilihing Mahina ang Kabul
Ang pagpapanatili ng isang mahinang gobyerno sa Afghanistan ay bahagi ng estratehiya ng Pakistan upang mapanatili ang impluwensiya nito.
Paglikha ng mga panloob na pagkakahati sa Taliban, at kontroladong suporta sa mga grupong salafi gaya ng ISIS, ay ginagamit upang tiyakin na hindi lalakas ang Taliban nang lampas sa kagustuhan ng Islamabad.
Bakit Kailangan ng Taliban ang Pakistan?
Sa kabila ng tensyon, wala nang ibang mapagpipiliang kaalyado ang Taliban:
Sa kanluran: Iran – Shia at Persian-speaking.
Sa hilaga: Tajikistan, Uzbekistan, at Turkmenistan – may suporta sa mga grupong hindi Pashtun.
Sa silangan: China – ateista at mapang-api sa mga Uyghur.
Sa timog-silangan: India – kaaway ng Pakistan at may tensyon sa mga Muslim ng Kashmir.
Kaya’t Pakistan ang tanging “natural” na kaalyado ng Taliban, kahit pa puno ng tensyon at kawalang-tiwala ang ugnayan.
Taliban: Alipin o Kaalyado?
Ang Taliban ay hindi simpleng “mga utusan” ng Pakistan. Sa halip, ito ay isang lokal at etniko-relihiyosong kilusan na may sariling layunin at suporta.
Ang ugnayan ay hindi batay sa paniniwala o katapatan, kundi sa pangangailangan at estratehikong interes.
Ang ISI (paksyong militar) ang pangunahing tagapagpatupad ng patakaran ng Pakistan sa Afghanistan, habang ang mga partidong sibilyan gaya ng Muslim League ay mas kaalyado ng Taliban, at ang People’s Party ay mas kritikal.
Ang Sukatan ng “Maka-Pakistan”
Hindi sapat na basehan ang pagtanggap ng tulong o pagkakaroon ng ugnayan upang tawaging “mga bayarang tauhan” ang Taliban.
Ang tunay na sukatan ng pagiging “maka-Pakistan” ay kung isinusuko ba ng isang grupo ang sariling interes kapalit ng pansamantalang kapangyarihan o pera.
Sa pananaw ng mga nasyonalista, maaaring sabihing nakapinsala ang Taliban sa Afghanistan, ngunit hindi ito naiiba sa mga naunang grupo gaya nina Rabbani, Massoud, Hekmatyar, at Mazari—na lahat ay minsang tumanggap din ng suporta mula sa Pakistan.
Isang Kasal ng Kagipitan
Ang relasyon ng Taliban at Pakistan ay maihahalintulad sa isang kasal ng kagipitan (marriage of convenience)—hindi isang panghabambuhay na unyon, kundi isang pansamantalang alyansa batay sa pangangailangan.
Walang ibang mapagpipilian ang bawat isa: ang Pakistan ay walang ibang grupong Pashtun na maaasahan, at ang Taliban ay walang ibang bansang susuporta sa kanila.
Ang ugnayan ay hindi dapat tawaging “pagka-alipin” kundi “pagkakaisa sa piling larangan ng interes.”
Ang ugnayan ng Taliban at Pakistan ay hindi simpleng kwento ng amo at alipin, kundi isang masalimuot na kasaysayan ng mutual na pangangailangan, kawalang-tiwala, at estratehikong pagkalkula. Sa isang rehiyong puno ng tensyon, ang dalawang panig ay nagtutulungan hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila ang isa’t isa. Sa ganitong konteksto, ang mga paratang ng “pagiging bayarang tauhan” ay kailangang suriin nang mas malalim, sa halip na basta na lamang ipataw.
Taliban at Pakistan: Hindi Alipin at Amo, Kundi Isang Alyansang Puno ng Takot, Pagkalkula, at Pagkukunwari
May Impluwensiya, Pero Walang Ganap na Kontrol
May impluwensiya ang Pakistan sa Taliban, ngunit hindi nito hawak ang mga desisyon ng grupo.
Sa kabila ng suporta, hindi kinilala ng Taliban ang Durand Line, hindi rin nito sinunod ang kahilingan ng Islamabad na huwag sirain ang mga estatwa ng Bamiyan.
Hindi rin nito inaresto o ibinigay ang mga lider ng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan ng Pakistan.
Mga Halimbawa ng Alitan at Kawalang-Tiwala
Pakikilahok ng Pakistan sa pagbagsak ng unang gobyerno ng Taliban kasama ang Amerika.
Pag-aresto at pagpatay sa mga lider ng Taliban sa loob ng Pakistan, kabilang sina Mullah Obaidullah, Mullah Abdul Salam Zaeef, at maging si Mullah Baradar, na pinakulong at pinahirapan sa loob ng 8 taon.
Pagkamatay ni Jalaluddin Haqqani, na hindi naipagamot sa Pakistan dahil sa takot ng mga awtoridad na siya’y maaresto.
Taliban: Hindi Ganap na Alipin, Hindi Ganap na Malaya
Ang Taliban ay hindi isang monolitikong grupo—may mga paksyong mas malapit sa Pakistan (gaya ng Haqqani network), at may mga mas independyente.
Ang ISI (intelligence ng militar ng Pakistan) ang pangunahing tagapagpatupad ng patakaran sa Afghanistan, hindi ang mga sibilyang pamahalaan ng Pakistan.
Taliban 2.0: Mas Malakas, Mas Maingat
Ngayon, may kontrol sa teritoryo ang Taliban, may impluwensiya sa loob ng Pakistan, at nakikipag-ugnayan sa iba’t ibang bansa tulad ng Qatar, China, Russia, Iran, at maging sa Amerika.
Hindi na nito inilalagay ang lahat ng “itlog” sa basket ng Islamabad—isang estratehikong paglayo mula sa dating lubos na pagdepende.
Pakistan: Bilanggo ng Heograpiya
Tulad ng Taliban, ang Pakistan ay nakatali rin sa heograpiya—napapaligiran ng mga karibal at walang ibang “likod-bahay” kundi ang Afghanistan.
Kaya’t hindi nito kayang bitawan ang Kabul, ngunit ayaw rin nitong palakasin nang husto ang Taliban na maaaring maging banta sa sarili nitong interes.
Isang Alyansang Pansamantala, Hindi Panghabambuhay
Ang relasyon ay hindi batay sa katapatan o ideolohiya, kundi sa pansamantalang interes at pangangailangan.
“Kami’y maaaring paupahan, ngunit hindi kami ipinagbibili,” wika ng isang kasabihang Afghan—isang pahiwatig ng limitasyon ng kontrol ng Pakistan sa Taliban.
Konklusyon:
Ang ugnayan ng Taliban at Pakistan ay hindi isang simpleng relasyon ng amo at alipin, kundi isang komplikadong alyansa na hinubog ng kasaysayan, heograpiya, at pulitika. May impluwensiya ang Pakistan, ngunit hindi nito ganap na hawak ang Taliban. Sa halip, ito ay isang relasyong puno ng tensyon, pagdududa, at mutual na pangangailangan. Sa kasalukuyang panahon, mas maingat at mas makapangyarihan na ang Taliban, at mas malinaw na rin sa kanila ang mga limitasyon ng tiwala sa Islamabad.
