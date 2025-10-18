Plano ng FAO: $263 Milyong Dolyar para sa Pagsagip sa Agrikultura ng Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dahil sa matinding pinsala mula sa digmaan sa mga rehiyon ng Timog Lebanon at Bekaa Valley, ipinanukala ng FAO (Food and Agriculture Organization ng UN) ang isang emergency recovery plan na nagkakahalaga ng $263 milyon.
Layunin ng plano ang ibalik ang sektor ng agrikultura sa kalagayan bago ang digmaan, hindi para sa modernisasyon o estrukturang pagbabago.
Istruktura ng Plano
Bahagi 1: Maikling Panahon (Emergency Phase)
Layunin: Muling buhayin ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka
$32M – Para sa binhi, pataba, pagkain ng hayop, kagamitan
$45M – Para sa paglilinis ng mga sakahan at pag-aalis ng mga guho
$51M – Para sa muling pagtatayo ng mga pasilidad ng hayupan (2M hayop ang nawala)
$11M – Para sa pagkukumpuni ng mga greenhouse, irigasyon, at kagamitan
Bahagi 2: Suporta sa Industriya at Kapaligirang Rural
Layunin: Palakasin ang mga lokal na negosyo at likas na yaman
$7.3M – Para sa maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa industriya ng pagkain
$2.8M – Para sa reforestation at rehabilitasyon ng mga nasunog na pastulan
$16M – Para sa mga sakahan ng hayop at isda, at pagkukumpuni ng mga bangkang pangisda
$0.7M – Para sa mga research center at paaralang pang-agrikultura
Bahagi 3: Pangmatagalang Panahon (2027–2028)
Layunin: Pagpapatatag ng value chains at likas-kayang pamamahala
$39M – Para sa value chains ng prutas, gulay, at gatas
$39M – Para sa pamamahala ng tubig, kagubatan, pastulan, at yamang-dagat
Reporma sa Institusyon at Pagpapalakas ng Kakayahan
$18M – Para sa:
Pagpapabuti ng koordinasyon ng mga ahensya
Pagbuo ng agricultural information systems
Pagpapalakas ng kapasidad ng mga pampublikong institusyon sa pagtugon sa krisis
Prinsipyo ng “Build Back Better”
FAO’s rekomendasyon:
Pagpapaunlad ng agrikultura na matatag sa harap ng climate change
Mga hakbang:
Pagtatanim ng drought-resistant crops
Pagtipid sa tubig sa irigasyon
Climate-smart farming
Sustainable livestock practices
Local coordination and partnerships
Konklusyon:
Ang plano ng FAO ay hindi lamang para sa pisikal na rekonstruksyon, kundi para sa pagbuhay muli ng kabuhayan, seguridad sa pagkain, at institusyonal na kapasidad ng Lebanon. Kung maisasakatuparan nang maayos, maaaring maging pangunahing tagapagtaguyod ng muling pagbangon ng ekonomiya at lipunan ang agrikultura sa mga rural na lugar ng bansa.
