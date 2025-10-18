Talumpati ng Biyernes sa Tehran: “Pagkatalo ng Amerika at Israel sa Gaza”

Pagtanggap sa Tigil-Putukan: Isang Pag-amin ng Pagkatalo
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinanbi ni Abu Torabi-Fard, ang pagpayag ng Estados Unidos at Israel sa tigil-putukan sa Gaza ay patunay ng kanilang pagkatalo matapos ang dalawang taon ng marahas na digmaan laban sa mamamayang Palestino.
Tinuligsa niya ang mga krimen ng digmaan, kabilang ang genocide, ethnic cleansing, at pambobomba sa mga sibilyan, na aniya’y lumabag sa lahat ng internasyonal na batas.
Pananaw ng Islam at Lakas Bilang Panangga
Binanggit niya na ayon sa Qur’an, tungkulin ng mga Muslim na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga nagpapasimula ng digmaan.
Aniya, ang lakas ay hindi para sa pananakop kundi para sa pag-iwas sa digmaan, at ang mga bansa ay dapat magkaroon ng sapat na lakas-pagtanggol upang hindi sila lapastanganin.
Pagbangon ng “Axis of Resistance”
Ipinunto niya na ang mga bansang kabilang sa tinatawag na “Axis of Resistance”—Palestina, Lebanon, Iraq, Yemen, at iba pa—ay nagpapakita ng lakas at paninindigan laban sa global na pananakop.
Aniya, ang Israel ay nahaharap ngayon sa malalim at hindi na makontrol na krisis, dahilan upang makipag-usap ito sa mga lider na dati’y nais nilang patayin.
Mula Doha Patungong Cairo: Isang Pag-ikot ng Kapalaran
Ayon sa kanya, ang mga planong pagpatay sa Doha ay napalitan ng negosasyon sa Cairo, isang senyales ng pagbagsak ng dating estratehiya ng Israel at Amerika.
Tinuligsa rin niya ang pakikialam ng Pangulo ng Amerika upang iligtas si Netanyahu mula sa “kumunoy ng Gaza.”
Pagkilala sa Katatagan ng Gaza
Sa pagtatapos, pinuri niya ang katapangan at pagtitiis ng mamamayang Palestino, at binanggit na maging ang media ng Israel ay umamin sa kanilang pagkatalo sa harap ng Hamas at iba pang grupong lumalaban.
