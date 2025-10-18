Pagkamartir ni Heneral Mohammad Abdul Karim al-Ghamari: Isang Dagok at Panibagong Panata ng Yemen sa Pakikibaka

Isang Matinding Pagkawala
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Heneral Mohammad Abdul Karim al-Ghamari, Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Yemen, ay namatay kasama ang kanyang anak at ilang kasamahan sa isang matinding pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Yemen.
Nangyari ito habang ang Yemen ay aktibong sumusuporta sa Gaza sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan laban sa Israel.
Tugon ng Militar ng Yemen
Kinumpirma ng Sandatahang Lakas ng Yemen ang kanyang pagkamartir at itinuring siyang isa sa mga pangunahing lider militar ng bansa.
Itinalaga si Major General Yusuf Hassan Ismail al-Madani bilang bagong Chief of Staff ng Ministry of Defense bilang kapalit ng yumaong heneral.
Ayon sa pagsusuri ng Al Jazeera’s Sanad Verification Agency, mula Oktubre 31, 2023 hanggang Oktubre
137 missile at drone attacks ang isinagawa ng Yemen laban sa mga lungsod sa Israel.
Gumamit sila ng hypersonic ballistic missiles, cruise missiles, at drones.
Katumbas ito ng isang pag-atake kada limang araw sa loob ng mahigit 700 araw.
Ang mga target ay mga lungsod sa loob ng tinatawag na “Palestina na sinakop,” na nagpapakita ng tuloy-tuloy at sistematikong suporta ng Yemen sa Gaza.
Mensahe ng Paghihiganti at Paninindigan
Ayon sa militar ng Yemen, hindi pa tapos ang tunggalian laban sa Israel, at mananagot ang Israel sa mga krimeng ginawa nito.
Ang pagkamartir ni al-Ghamari ay hindi magpapahina sa kanilang paninindigan, kundi magpapalakas pa ng kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang laban.
Konteksto ng Rehiyon: Ang Papel ng Yemen sa “Axis of Resistance”
Ang Yemen, sa ilalim ng pamumuno ng Ansarullah (kilala rin bilang Houthi movement), ay bahagi ng tinatawag na “Axis of Resistance”—isang alyansa ng mga grupong lumalaban sa impluwensiya ng Israel at Estados Unidos sa rehiyon.
Kasama sa alyansang ito ang Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, at iba pang grupong lumalaban sa Iraq at Syria.
Ang pagkilos ng Yemen ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga grupong ito sa gitna ng krisis sa Gaza.
Konklusyon:
Ang pagkamartir ni Heneral al-Ghamari ay isang malaking dagok sa militar ng Yemen, ngunit ito rin ay naging simbolo ng sakripisyo at paninindigan. Sa kabila ng mga pag-atake, patuloy ang Yemen sa kanilang suporta sa Gaza, at nagpapakita ng kakayahang maglunsad ng mga makabagong operasyon militar laban sa Israel. Sa harap ng mga pandaigdigang tensyon, ang Yemen ay nananatiling isang aktibong manlalaro sa heopolitikal na eksena ng Gitnang Silangan.
