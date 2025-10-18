Civil Defense: 10,000 katao ang martir sa ilalim ng mga guho sa Gaza at ang pandaigdigang komunidad ay may dobleng pamantayan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Civil Defense sa Gaza na ang pandaigdigang komunidad ay may dobleng pamantayan sa pagtrato sa mga martir na Palestino at sa mga napatay na Israeli sa digmaan, at binanggit na may humigit-kumulang 10,000 martir na nananatiling nasa ilalim ng mga guho ng mga wasak na gusali, nang walang sapat na malasakit mula sa pandaigdigang komunidad upang sila’y mailigtas.
Ayon sa pahayag ngayong Biyernes, sinabi ng Civil Defense sa Gaza na nakapaghukay na sila ng higit sa 260 bangkay, at binigyang-diin na ang kanilang mga tauhan ay nagtatrabaho nang walang tigil sa kabila ng limitadong kagamitan, sa harap ng isang hindi pa nararanasang krisis makatao.
Dagdag pa nila: “Mayroong dobleng pamantayan sa pandaigdigang komunidad pagdating sa pagpapahalaga sa mga bihag natin at sa mga bihag ng pananakop.”
“Mayroong 10,000 martir sa ilalim ng mga guho, at hindi natin nakikita ang malasakit ng pandaigdigang komunidad at mga organisasyon upang sila’y mailigtas,” dagdag pa nila.
Ipinahayag din nila ang pagkadismaya sa kabagalan ng pandaigdigang tugon at sa kawalan ng agarang interbensyon upang iligtas ang mga sibilyang namatay sa ilalim ng mga guho, sa gitna ng mga babala hinggil sa patuloy na paglala ng krisis makatao.
……………
328
Your Comment