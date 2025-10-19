Krisis ng Gutom sa Kanlurang Sudan: Mga residente ng Al-Fashir napilitang kumain ng pagkain ng hayop at balat ng mga hayop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang lungsod ng Al-Fashir sa kanlurang Sudan ay nahaharap sa isang walang kapantay na krisis pangtao; isang lugar kung saan maraming residente ang napilitang magluto at kumain ng lumang balat ng baka upang mabuhay.
Ang lungsod ng Al-Fashir sa kanlurang Sudan ay nahaharap sa isang matinding krisis pangtao; isang sitwasyon na bunga ng matinding pagkubkob at halos ganap na kakulangan ng pagkain at tulong makatao.
Ang “Komite ng Lokal na Pagsuway” sa Al-Fashir ay naglabas ng isang video na nagpapakita ng mga eksena ng pagluluto ng balat ng baka sa mahinang apoy at inihayag na ang mga tao ay unang kumain ng pagkain ng hayop, at nang maubos ito, ay napilitang kumain ng mga balat ng hayop.
Si Saleh Abdullah, isang 47-taong-gulang na lalaki, ay nagsabi matapos ang tatlong araw na walang pagkain: “Inihaw namin ang balat ng baka, at kahit para rito, napakahirap makahanap ng panggatong.” Si Salah Adam, isang 28-taong-gulang na binata, ay nagsabi na siya ay kabilang sa isang lokal na organisasyon na anim na araw nang hindi aktibo at wala siyang nakakain mula pa noong Miyerkules.
Ayon sa mga ulat ng mga lokal na komite ng pagsuway, ang pagkubkob na tumagal ng higit sa isang taon na isinagawa ng mga puwersa ng Rapid Support Forces (RSF) ay nagdulot ng pagkaubos ng mga reserbang pagkain at pagsasara ng mga sentrong nagbibigay ng pagkain sa mga mamamayan. Maging ang pagkain ng hayop na ginawang pagkain ng tao ay naging bihira na rin.
Ang Al-Fashir ang huling malaking lungsod sa rehiyon ng Darfur na hindi pa nasasakop ng RSF. Simula noong Agosto, pinaigting ng mga puwersang ito ang kanilang mga pag-atake at pinalibutan ang lungsod sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bunton ng lupa na may habang 68 kilometro. Ang tanging natitirang daanan ay naging lugar ng pangingikil sa mga sibilyan.
Ayon sa International Organization for Migration, ang populasyon ng Al-Fashir ay bumaba mula higit isang milyon tungo sa humigit-kumulang 413,000 katao.
Ang madugong digmaan sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Sudan at ng RSF na nagsimula noong Abril 2023 ay nagdulot na ng pagkamatay ng sampu-sampung libo at, ayon sa United Nations, ay naging pinakamatinding krisis pangtao sa mundo; higit sa 13 milyong katao ang napaalis sa kanilang mga tahanan.
………….
328
Your Comment