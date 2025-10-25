Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang opisyal ng seguridad mula sa kilusang Ansarullah sa Yemen ang nag-ulat na pitong empleyado ng UN ang inaresto noong gabi ng Huwebes dahil sa paratang ng espiya para sa Israel.
Lahat ng mga inaresto ay mamamayang Yemeni at nagtatrabaho sa mga tanggapan ng UN sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Ansarullah.
Konteksto ng Seguridad sa Yemen
Ang Yemen ay nahaharap sa matinding krisis sa seguridad at pulitika, kung saan ang kilusang Ansarullah (kilala rin bilang mga Houthi) ay may kontrol sa malaking bahagi ng hilagang Yemen, kabilang ang kabisera ng Sanaa. Sa ganitong konteksto, ang mga internasyonal na organisasyon tulad ng UN ay madalas na nahaharap sa mga akusasyon ng pakikialam o espiya.
Pagdududa sa mga Humanitarian Mission
Ayon sa mga pahayag mula sa mga opisyal ng Ansarullah, may suspetsa na ang ilang internasyonal na organisasyon ay nagsasagawa ng mga operasyong pang-impormasyon sa ilalim ng maskara ng humanitarian aid. Noong nakaraang linggo, 20 empleyado ng UN ang pansamantalang inaresto, kabilang ang 15 dayuhan at 5 Yemeni, ngunit pinalaya rin kalaunan.
Reaksyon ng United Nations
Bagaman wala pang opisyal na tugon mula sa UN sa pinakahuling insidente, noong mga nakaraang buwan ay nagpahayag na ito ng pag-aalala sa kaligtasan ng mga tauhan nito sa Yemen, lalo na sa mga lugar na kontrolado ng Ansarullah. Ayon sa mga ulat, mahigit 50 tauhan ng UN ang naaresto sa Yemen mula pa noong 2021.
Diplomatikong Implikasyon
Ang insidenteng ito ay maaaring magdulot ng paglala ng tensyon sa pagitan ng Ansarullah at mga internasyonal na organisasyon, lalo na kung walang malinaw na ebidensya sa mga paratang.
Maaaring mabawasan ang operasyon ng UN sa mga lugar na kontrolado ng Ansarullah, na magdudulot ng epekto sa mga humanitarian mission.
Posibleng magkaroon ng panawagan para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga tauhan ng UN sa mga conflict zones.
