Mga Tagapagsalita sa Tehran at Qom: “Ang Pag-aangkin ni Trump ng Pagkakaibigan ay Kasinungalingan; Ang Pinuno ng Rebolusyon ay Nasa Unang Hanay ng Di

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sianbi ni Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, sa kanyang sermon sa panalangin ng Biyernes sa Tehran, ay mariing nagsabi na ang pag-aangkin ni Donald Trump ng pagkakaibigan sa sambayanang Iranian ay isang hayagang kasinungalingan. Ayon sa kanya, mula pa sa kudeta noong Agosto 19, 1953, ang Amerika ay palaging may papel sa mga krimen at sabwatan laban sa Iran.
Binanggit din niya ang kamakailang pakikipagtagpo ng Pinuno ng Rebolusyon sa mga bayani at elitistang siyentipiko, at sinabi na ang pag-asa ay susi sa pag-unlad ng bansa.
Sa Qom, sinabi naman ni Ayatollah Seyyed Mohammad Saeedi na ang Kanluran ay gumagamit ng media upang impluwensyahan ang kaisipan ng publiko. Ayon sa kanya, tayo ngayon ay nasa panahon ng “digmaang pangkaisipan”, at ang Pinuno ng Rebolusyon ay nasa unang hanay ng laban gamit ang “malambot na sandata ng pagpapaliwanag.”
Digmaang Pangkaisipan at Papel ng Pamumuno
Ang tinutukoy na “digmaang pangkaisipan” ay tumutukoy sa mga estratehiya ng Kanluran upang baguhin ang pananaw ng mga mamamayan sa pamamagitan ng media, kultura, at impormasyon. Sa ganitong konteksto, itinuturing ng mga kleriko na ang Pinuno ng Rebolusyon ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagbibigay-linaw at pagprotekta sa ideolohiyang pambansa.
Kritika sa Amerika at sa Pangulo nito
Ang pagtuligsa kay Donald Trump ay bahagi ng mas malawak na diskurso ng Iran laban sa mga patakaran ng Amerika, lalo na sa mga isyu ng parusa, interbensyon, at propaganda. Ang pagbanggit sa kudeta ng 1953 ay isang makasaysayang paalala ng pagkakasangkot ng CIA sa pagbagsak ng pamahalaang demokratiko ni Mohammad Mossadegh.
Pag-asa bilang Susi ng Pag-unlad
Ang pagbibigay-diin sa “pag-asa” ay isang mensahe sa kabataan at mga elitistang siyentipiko ng Iran, na ang hinaharap ng bansa ay nakasalalay sa kanilang kaalaman, dedikasyon, at pananampalataya sa sariling kakayahan.
