Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang panayam sa Al Mayadeen, sinabi ni Nawaf Salam, Punong Ministro ng Lebanon, na ang mga pagsisikap sa diplomatikong pakikipag-ugnayan sa Israel ay walang bunga.
Binatikos niya ang patuloy na mga kawalang-katarungan ng Tel Aviv, at iginiit na ang Israel ay patuloy na lumalabag sa mga karapatang pantao at pandaigdigang batas.
Pinuri niya ang papel ng resistansya (mga grupong lumalaban sa pananakop) sa pagpapalaya sa timog Lebanon mula sa pananakop ng Israel.
Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng bansa at ang pagpapaunlad ng magalang at produktibong ugnayan sa Iran at iba pang bansang Arabo.
Pagsusuri
Kawalan ng Katarungan at Pag-abuso
Ang pahayag ni Salam ay nagpapakita ng pagkabigo ng Lebanon sa diplomatikong landas sa pakikitungo sa Israel, lalo na sa mga isyu ng hangganan, mga bilanggo, at karapatang pantao.
Papel ng Resistansya
Ang kanyang papuri sa mga grupong lumalaban ay nagpapahiwatig ng pagsuporta sa mga alternatibong paraan ng pagtatanggol sa soberanya, sa halip na umasa lamang sa mga internasyonal na mekanismo.
Diplomasya sa Rehiyon
Ang panawagan para sa mas malalim na ugnayan sa Iran at mga bansang Arabo ay bahagi ng pagsisikap ng Lebanon na palakasin ang posisyon nito sa rehiyon, sa gitna ng mga krisis sa ekonomiya at seguridad.
